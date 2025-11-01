Menü Kapat
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da sürpriz Icardi gelişmesi! Yeni adresini duyurdular

Son 3 sezonun şampiyonu ve bu sezonun güncel lideri Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sözleşme konusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı takımla yeni kontrat imzalamayacağı ve menajerinin takım aramaya başladığı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da sürpriz Icardi gelişmesi! Yeni adresini duyurdular
forması giyen için flaş bir iddiası gündeme geldi.

Galatasaray'da sürpriz Icardi gelişmesi! Yeni adresini duyurdular

GÜNEY AMERİKA BASINI DUYURDU

Güney Amerika basınından Reporteindigo'da yer alan habere göre, Cruz Azul ve Club America, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Icardi ile ilgileniyor.

Galatasaray'da sürpriz Icardi gelişmesi! Yeni adresini duyurdular

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE MEKSİKA YOLU YAKINDI

Cruz Azul'un yaz transfer döneminde Luka Jovic'i kadrosuna katmak istediği ancak bu transfer başarısız olunca Icardi'ye yöneldiği belirtildi. Cruz Azul'a yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, Icardi'nin yaz transfer döneminde ekibine transferi yakındı. Meksika temsilcisinin yaz transfer döneminin son döneminde Icardi için girişimde bulunduğu ancak transfer döneminin kapandığı ve transferin gerçekleşmediği öne sürüldü. Cruz Azul'un, o dönem Galatasaray'ın istediği 11 milyon euro'yu ödemeye hazır olduğu ancak işlemlerin sonuçlanmadığı iddia edildi.

Galatasaray'da sürpriz Icardi gelişmesi! Yeni adresini duyurdular

MENAJERİ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin menajeri Elio Pino geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Galatasaray kaptanının sözleşmesi bitmek üzere olamaz. Kulüp elbette uygun gördüğü kararları alabilir, ancak onun seviyesindeki bir oyuncu uzun süre bekletilemez. ’dan ve Avrupa dışından önemli teklifler aldım. Icardi saygıyı hak ediyor" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüş, bu sözler sonrasında arka arkaya transfer iddiaları gelmeye başlamıştı.

Galatasaray'da sürpriz Icardi gelişmesi! Yeni adresini duyurdular
