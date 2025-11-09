Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Bilecik kokusu şişelere taşındı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi koordinatörlüğünde bölgenin yerel bitkileri kozmetik endüstrisine kazandırıldı. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle yürütülen proje sona erdi.

Bilecik kokusu şişelere taşındı
Bursa Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen proje ile bölgenin yerel bitkileri sektörüne kazandırıldı.

BEBKA tarafından 2025 Yılı Mart-Nisan Dönemi Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Bilecik'e özgü kozmetik ürünlerin geliştirilmesine yönelik ve danışmanlık" projesi, Prof. Dr. Ülküye Dudu Gül koordinatörlüğünde başarıyla tamamlandı.

Bilecik kokusu şişelere taşındı

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin farklı birimlerinden akademisyenler ile yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin katılımıyla yürütülen proje kapsamında, Bilecik'e özgü kozmetik ürünlerin geliştirilmesine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Uygulamalı eğitimler sırasında örnek ürünler tasarlanarak BEBKA yönetimine sunuldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, BEBKA yönetimine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Üniversite olarak şehrimizin yerel kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu tür projelerin artmasını temenni ediyorum" dedi.

Bilecik kokusu şişelere taşındı

Projenin kapanışında düzenlenen belge takdim töreninde katılımcılara sertifikaları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram ve Bilecik İli BEBKA Temsilcisi Banu Çiçek Güngördü tarafından verildi.

