TGRT Haber
Emekliler sakın bu mesajlara tıklamayın! Promosyon dolandırıcıları iş başında

Uzmanlar, son zamanlarda bankaların sağladığı promosyon örneklerini kopyalayarak emeklileri hedefe alan dolandırıcılık vakalarında artış olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili gönderilen mesajlardaki linklere tıklanmaması konusunda uyarıda bulundu.

IHA
09.11.2025
09.11.2025
Bankaların yarışı kızışırken dolandırıcılar bu durumu fırsat bildi. Emeklilerin maaşlarına göz diken dolandırıcılar şimdi de promosyon örneklerini kopyalayarak vatandaşları dolandırmaya başladı. Öncelikle dolandırıcılar hazırladıkları ‘ promosyonu arttırdı' vaatlerinin bulunduğu linkleri emeklilerin telefonuna SMS veya üzerinden göndererek, bankadan mesaj geldi izlenimi veriyor. Güven ortamını sağlayan dolandırıcılar telefonlara gönderilen link içeriğinde bulunan sahte internet sitesi üzerinden emeklilerin hesap bilgilerini doldurmasını istiyor. Yapılan kısa işlemin ardından ele geçirilen hesap içerisindeki bütün paralar dolandırıcılar tarafından farklı bir hesaba aktarılıyor.

"DOLANDIRICILAR SOSYAL MEDYADA PROMOSYON REKLAMI YAPIYOR"

Bankaların sağladığı promosyon örneklerini kopyalayan dolandırıcıların hedefinde emeklilerin olduğuna dikkat çeken KTO Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken, "Son zamanlarda bankaların düzenlemiş oldukları özellikle emeklilere yani yaşlı insanlara karşı kendi bankalarında hesap oluşturmaları karşılığında vadettikleri bazı promosyon ödülleri oluyor. Tabii bu promosyon ödüllerinin özellikle sosyal medya gibi ortamlarda bankaların görüntüsü adı altında, SMS'le, WhatsApp gibi uygulamalar aracılığıyla dolandırıcıların oltalama yöntemi dediğimiz yöntemle sahte linkler oluşturarak bu kullanıcıların kişisel hesaplarına ulaşabilme, onlarla beraber bilgileri elde edebilmeyle ilgili bir dolandırıcılık yöntemi oldukça popüler hale geldi" dedi.

GELEN LİNKLERE TIKLAMAYIN!

Vatandaşların alabileceği önlemlere değinen Çıbıkdiken, "Bu linkler sanki gerçek bir banka hesabından geliyormuş gibi. Özellikle sosyal medyada bunu görseliyle beraber oluşturdukları bir link aracılığıyla kullanıcıların girmesini sağlamak üzere tabii yüksek vaatte de bulundukları için kullanıcıların hemen dikkatini çektiğinden dolayı da maalesef o linki tıklamalarına sebep oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus hiçbir banka, hiçbir kuruluş aslında bu tarz bir link paylaşımı yapmaz. Zaten müşterilerle ilgili bilgileri farklı kanallardan kendi kanallarından ulaştırmaya çalışırlar. O yüzden biz burada her zaman söylüyoruz; şu mottoyu unutmamak lazım ‘Bedava peynir fare kapanında olur.' O yüzden buraya kapılmamak lazım. Bu tarz linklere, özellikle hiç tanımadığımız linklere, sosyal medyadaki herhangi bir linke ya da sosyal medya aracılığıyla belki bir arkadaşınız o linki elde etmiş olabilir, arkadaşınızdan geliyor olsa bile bu içeriklere tıklamamak oldukça önemli. Alınabilecek en büyük tedbir bilmediğimiz hiçbir linke tıklanmaması" diye konuştu.

