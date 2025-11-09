Damadın zor anları! Verilen parayı beğenmedi aracın önüne atladı

Adana'da gelin arabasının önüne atlayıp para isteyen kişi verilen 50 lirayı beğenmeyince aracın önüne atladı. Kaputla bir süre giden şahıs bir süre sonra ısrarından vazgeçti. Adana Seyhan'da meydana gelen olayda kavşaklarda bekleyip cam silen bir şahıs gelin arabasının geldiğini görünce aracın önünü kesti. Damattan para isteyen cam silici 50 TL aldı. Ancak 50 TL’yi beğenmeyen cam silici gelin aracının kaputuna yatarak daha fazla para istedi. Bunu kabul etmeyen damat aracı hareket ettirdi. Buna rağmen cam silici aracın kaputunda bir süre gitti. Damat, cam silicinin kaputtan inmesi için aracı hızlandırıp sağa sola savurdu. Buna rağmen cam silici araçtan inmedi. Cam silici daha fazla para alamayacağını anlayınca aracın kaputundan inip olay yerinden uzaklaştı. Gelin aracı da yoluna devam etti.