İslam Memiş'ten altın için ' 2 gün' uyarısı! Zengin olacaklar

ALTIN İÇİN 2026 ÖNGÖRÜLERİ

Son 23 yıla baktığımız zaman %9000 civarı hatta 9000'den daha fazla bir getiri sağlayan bir gram altın TL fiyatı var karşımızda.



Ama ons üzerinden baktığımız zaman tarihte ilk kez enflasyondan arındırılmış bir şekilde kazandıran bir altın piyasası var karşımızda. Yine yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasası devam edecek.

'BURADAN İLK KEZ AÇIKLIYORUM'

Ama asıl manipülasyon 2026 yılında olacak.



Burada da ilk kez açıklıyorum. Türkiye'de bir ilk yaşanabilir 2026 yılında. Nasıl bir ilk yaşanabilir? Artık Türkiye'de gram altın 4 haneli değil, 5 haneli rakamlar görülebilir tahminim bu yönde.







