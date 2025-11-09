İslam Memiş'ten altın için ' 2 gün' uyarısı! Zengin olacaklar

Kategoriler
Altın fiyatları uzun süren yükselişin ardından düzeltmeler ve düşüşler sonrası yeni yön arayışında. Eline yeni para geçen, bir malını satan vatandaşın aklında hep aynı soru: Bu fiyattan altın alınır mı?
Söylediklerini yatırım tavsiyesi olmadığının altınız çizen finansal analist İslam Memiş, bu sorunun yanıtını vermekle kalmadı! Yatırımcıya 2026 için çok önemli tüyolar verdi.
İşte İslam Memiş’in açıklamalarından satırbaşları:
SOYGUN MU SAVAŞ MI?
"Özellikle 1 Eylül itibariyle altın, gümüş, platin, paladyum gibi değerli metallerde agresif yükselişler gördük tam 9 hafta boyunca. Bu yükselişler teknik ve mantık olarak okunamayan bir süreçteydi.
Çünkü her hafta yeni bir rekor geldi. Her gün yeni bir rekor geldi. Daha sonra merak ettik. Yani neden bu kadar agresif yükselişler var? İki ihtimalden bahsettim yatırımcılara. Yani bu tufanın arkası ya savaş ya soygun. İki ihtimalden biri.
SOYGUN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!
Sonra son iki hafta önce Trump'ın Çin'le alakalı yapmış olduğu açıklamayla birlikte, yani yüzde yüz vergi getireceğim açıklaması ile birlikte, kripto para piyasasında, borsalarda, küresel borsalarda sert çöküşler gördük. Altın fiyatlarında yine sert yükselişler gördük.
O zaman karar verdik ve ben kamuoyuna kendi düşüncemi, Alen'den açıkladım. Arkadaşlar, bir manipülasyonla karşı karşıyayız.
Yani savaş değil, soygun.
9 HAFTALIK YÜKSELİŞ TRENDİ
Altın tarafında 9 haftalık boyunca 1750 dolarlık yılbaşından bu yana yükselişler vardı.
Özellikle son 9 haftada da 750-850 dolar civarında bir yükselişe şahit olduk. Yine onsaltın 4282 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ve tarihinde ilk kez bu kadar hızlı, bu kadar yüksek bir seviyeyi gördü.
Doğru, kimse bir şey söylemedi. Niye yükseliyor, niye alçalıyor?
‘BİR TEK BEN SÖYLEDİM’
Yani hiçbir ülkenin ekonomi yönetimi, hiçbir ülke lideri piyasalarda yaşanan bu korku ve paniğin nedenini kimseye açıklamadı. Çünkü en çok onlar kazandı.
Türkiye'de sadece İslam Memiş çıktı, manipülasyon var, yapmayın, etmeyin diye. Ben vardım yani.
O yüzden ben, hani gaza gelmeyin, panik yapmayın, bu fiyatlar normalleşsin dedik. Bakın, normalleştikten sonra alabilirsiniz. Ama bir normalleşsin. Teknik olarak, mantık olarak piyasa bir okunsun algısı vardı. Ve nihayetinde o balonu patlattılar.
BALON PATLADI, GERİLEME BAŞLADI
4.282 dolar seviyesinde. Daha sonra olsa altın 4.000 dolar seviyesine kadar geriledi.
Yani bir haftada 282 dolar geriledi. Ve haftayı da 4110 dolar seviyesinden tamamladı.
Şimdi yatırımcılara teknik olarak şu ifadeye yer verdim. Yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasası devam edecek. Sizin takip etmeniz gereken rakam şu.
İKİ GÜN UYARISI
Aşağıda 3800 dolar seviyesi var. Yukarıda 4200 dolar seviyesi var. Bu bant aralığını mutlaka takip edin. Bir bakacaksınız 4200 dolar. Şaşıracaksınız. Ama iki gün sonra bir bakacaksınız 4000 dolar. Bildiğin soygun. İşte böyle zengin oluyorlar.
GRAM ALTIN İŞİN MAGAZİN KISMI
Altını lütfen ons için gram tarafına takip etmeyin, ons tarafına takip edin. Yani gram altın 5 bin lira oldu, 6 bin lira oldu, 4 bin lira oldu. Bunlar magazinsel şeyler. Kendinizi kandırmış oluyorsunuz. Çünkü gerçek değer ons üzerinden hesaplanır ve altının gerçek değeri dolar bazında hesaplanır. TL bazında hiçbir şey hesaplanmaz.
ALTIN İÇİN 2026 ÖNGÖRÜLERİ
Son 23 yıla baktığımız zaman %9000 civarı hatta 9000'den daha fazla bir getiri sağlayan bir gram altın TL fiyatı var karşımızda.
Ama ons üzerinden baktığımız zaman tarihte ilk kez enflasyondan arındırılmış bir şekilde kazandıran bir altın piyasası var karşımızda. Yine yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasası devam edecek.
'BURADAN İLK KEZ AÇIKLIYORUM'
Ama asıl manipülasyon 2026 yılında olacak.
Burada da ilk kez açıklıyorum. Türkiye'de bir ilk yaşanabilir 2026 yılında. Nasıl bir ilk yaşanabilir? Artık Türkiye'de gram altın 4 haneli değil, 5 haneli rakamlar görülebilir tahminim bu yönde.
‘ZENGİN OLDUK DİYE SEVİNMEYİN’
Ama elinde altın bulunduran yatırımcısı çok da sevinmesin.
Altın fiyatları yükseldi, zengin olduk, bir getiri elde ettik diye kesinlikle sevinmesin. Çünkü bu manipülasyonun arkasından büyük bir tufan geliyor. Büyük bir tufan gelecek. Muhtemeldir bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon bir anda patlayıp verecek.
Bildiğin patlayacak yani. Bu ne demek? Yani malın değeri artacak, paranın değeri kaybolacak.
‘BİR CİSİM YAKLAŞIYOR’
Yani isterseniz paranız üçe katlansın, artan enflasyona nasıl yetişeceksiniz? Yani size kaşıkla verecekler ama kepçeyle geri alacaklar. Yani bunu böyle bilmek lazım.
Altın puslu havaları sever. Enflasyon, savaş, belirsizlik bunları sever. Ve altın yükseliyorsa ve önceden manasız, teknik olarak yükselmiyorsa, sana bir şey işaret ediyor.
Bir şey giriyor diyor yani. Bir cisim yaklaşıyor derler ya.
Onun uyarısını altın yaptı bize şimdi 2026 yılına ilişkin.”