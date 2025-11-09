Karabük’te iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki otomobil, Mermer Mahallesi mevkiinde Ş.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.D, A.T.D, Z.M.D, A.Ç. ve K.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.