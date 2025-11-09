Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yarın okullar tatil mi? 10 Kasım Pazartesi okul var mı?

İlkokul, ortaokul ve liselerde 10 Kasım tarihinin tatil olup olmadığı gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler tarafından 10 Kasım Pazartesi okul var mı, yok mu merak ediliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 12:29

tarafından açıklanan sınav takvimine göre ilkokul, ortaokul ve liselerde her dönem birer kez olmak üzere uygulanıyor.

Öğrenciler tarafından bu kapsamda yarın okullar tatil mi, 10 Kasım Pazartesi okul var mı sorularının cevapları araştırılıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 10 KASIM?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 20 milyon öğrenci 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla ara tatile çıkacak. 10-14 Kasım tarihleri arasında ilkokul, ortaokul ve liseler tatil olacak.

17 Kasım 2025 Pazartesi günü ise ara tatil sona erecek ve okullarda eğitim-öğretime devam edilecek.

PAZARTESİ OKUL VAR MI 10 KASIM?

İlkokul, ortaokul ve liseler 10 Kasım 2025 Pazartesi günü ara tatil olduğu için kapalı olacak. MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi şöyle:

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili: 19 - 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci dönem ara tatili: 16 - 20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 19 Haziran 202

