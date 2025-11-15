Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'dan itiraf: "Babam 21 Şubat’ta 21 kurşun yedi"

İnsan hakları savunucusu Malcolm X'in kızı, çocuk edebiyatı yazarı ve aktivist Ilyasah Shabazz, Enstitü Sosyal'in "İki Nokta Buluşmaları"na konuk oldu. Shabazz, babasının fikri mirasını ve suikastla geçen çocukluk yıllarını anlatırken, “Annem bizi onun sevgisiyle büyüttü,” diyerek annesi Betty Shabazz'ın gücüne vurgu yaptı.

"BABAM OLMASAYDI BİLE BANA İLHAM VERİRDİ"

Malcolm X ve Betty Shabazz'ın üçüncü kızı olan Ilyasah Shabazz, aile içinde İslam’ın ve kadınların dünyaya yaptığı katkıların öğrenilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Gençlerin "öz sevgiye ve kaliteli eğitime" layık olduklarını fark ettirmek için çalıştığını aktaran Shabazz, babasına olan derin saygısını şöyle ifade etti: "Babamın değerleri, ahlakı, prensipleri, fedakarlıkları hakkında daha fazlasını keşfetmeye başladığımda ona karşı o kadar büyük bir saygı duydum ki... Malcolm X, benim babam olmasaydı, yine yaptığım işi yapardım. Çünkü bana ilham verirdi."

ŞEHADET ANISI VE ANNESİNİN MİRASI

Babasının ölümüyle hayatlarında ciddi bir dönüm noktası yaşandığını belirten Shabazz, suikast anını şu sözlerle hatırlattı:

"Babam hepimiz oldukça küçük yaşlardayken şehit edildi. 21 Şubat'ta 21 kurşun yedi. Annem ikizlere hamileydi. Hepimizin ve annemin gözü önünde vurulmuş olmasına rağmen, annem bizi onun sevgisiyle büyüttü... Kocasının mirasını korumayı seçti."

HAKSIZLIĞA KARŞI DİRENİŞ VE FİLİSTİN MESAJI

Malcolm X'in tutkusunu "haksızlığa karşı direnmek" olarak tanımlayan Ilyasah Shabazz, babasının yaşamında "Ya sorunun bir parçası olacaksınız ya da çözümün" felsefesini benimsediğini söyledi. Babasının Filistin meselesine dair düşüncelerine değinen Shabazz, “Hayattayken Gazze'yi ziyaret etti. Aslında her türlü zulmün olduğu pek çok yeri ziyaret etti,” bilgisini paylaştı.

Shabazz, ayrıca gelecek yıl 19 Mayıs'ta çıkacak olan ve babasının ile kendisinin Hac yolculuklarını konu alan "Malcolm in the Desert: The Spiritual Transformation" adlı kitabının müjdesini verdi.