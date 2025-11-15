Teoman'dan itiraf: "Neredeyse hiç rock yıldızı olarak yaşamıyorum, gündelik hayatım sıradan ve monotondur"

Gençliğinde Albert Camus, Jean-Paul Sartre ve Milan Kundera gibi düşünürlerden çok etkilendiğini belirten Teoman, bu etkinin hem kişiliğini hem de şarkı yazarlığını derinden şekillendirdiğini söyledi. Hayranlarının kendisini şarkılarındaki karakter gibi yaşadığını düşündüğünü ifade eden sanatçı, şu itirafta bulundu:

"Ben sürekli bir rock yıldızı olarak yaşamıyorum. Hatta neredeyse hiç rock yıldızı olarak yaşamıyorum. Sadece sahnede rock yıldızıyım. Gündelik hayatım gayet sıradan, monotondur."

Uzun yıllar depresyon ve can sıkıntısından çok çektiğini söyleyen Teoman, artık anksiyetesinin azaldığını ve daha huzurlu bir yaşam sürdürdüğünü aktardı.

ARABESK ŞARKICISI OLACAK: "BIYIKLI TEOMAN BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

Kariyerinin ilk yıllarında sektörün gelişmemişliğinden dolayı büyük zorluklar yaşadığını belirten sanatçı, 30 seneyi aşan kariyerinde artık işlerinin daha organize yürüdüğünü ancak gençlik enerjisini kaybettiğini dile getirdi.

Söyleşinin sonunda yeni projelerini açıklayan Teoman, senaryosu hazır olan bir filmde rol alacağını duyurdu:

"Bir arabesk şarkıcısını oynayacağım. Bıyıklı bir Teoman fikri beni çok heyecanlandırıyor. Müslüm Gürses'ten, Azer Bülbül'den, Selami Şahin'den şarkılar söyleyen bir arabeskçiyi canlandırmak istiyorum."

Teoman ayrıca, bunaldığı için iki roman çalışmasını çöpe attığını ve bunun bir yazar için büyük bir rahatlama getirdiğini de espriyle ekledi.