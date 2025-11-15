Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Teoman'dan itiraf: "Neredeyse hiç rock yıldızı olarak yaşamıyorum, gündelik hayatım sıradan ve monotondur"

Türk rock müziğinin efsanevi ismi Teoman, iş dünyası ve yaratıcı endüstrileri bir araya getiren "Brand Week İstanbul"un konuğu oldu. Yekta Kopan moderatörlüğünde gerçekleşen "Bir Rockstar'ın Varoluşla İmtihanı" başlıklı söyleşide sanatçı, gençliğindeki varoluşçuluk etkisinden bugünkü sıradan yaşamına ve gelecek planlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Teoman'dan itiraf:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 01:14
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 01:14

Gençliğinde Albert Camus, Jean-Paul Sartre ve Milan Kundera gibi düşünürlerden çok etkilendiğini belirten , bu etkinin hem kişiliğini hem de şarkı yazarlığını derinden şekillendirdiğini söyledi. Hayranlarının kendisini şarkılarındaki karakter gibi yaşadığını düşündüğünü ifade eden sanatçı, şu itirafta bulundu:

Teoman'dan itiraf: "Neredeyse hiç rock yıldızı olarak yaşamıyorum, gündelik hayatım sıradan ve monotondur"

"Ben sürekli bir rock yıldızı olarak yaşamıyorum. Hatta neredeyse hiç rock yıldızı olarak yaşamıyorum. Sadece sahnede rock yıldızıyım. Gündelik hayatım gayet sıradan, monotondur."

Uzun yıllar depresyon ve can sıkıntısından çok çektiğini söyleyen Teoman, artık anksiyetesinin azaldığını ve daha huzurlu bir yaşam sürdürdüğünü aktardı.

ARABESK ŞARKICISI OLACAK: "BIYIKLI TEOMAN BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

Kariyerinin ilk yıllarında sektörün gelişmemişliğinden dolayı büyük zorluklar yaşadığını belirten sanatçı, 30 seneyi aşan kariyerinde artık işlerinin daha organize yürüdüğünü ancak gençlik enerjisini kaybettiğini dile getirdi.

Teoman'dan itiraf: "Neredeyse hiç rock yıldızı olarak yaşamıyorum, gündelik hayatım sıradan ve monotondur"

Söyleşinin sonunda yeni projelerini açıklayan Teoman, senaryosu hazır olan bir filmde rol alacağını duyurdu:

"Bir arabesk şarkıcısını oynayacağım. Bıyıklı bir Teoman fikri beni çok heyecanlandırıyor. Müslüm Gürses'ten, Azer Bülbül'den, Selami Şahin'den şarkılar söyleyen bir arabeskçiyi canlandırmak istiyorum."

Teoman ayrıca, bunaldığı için iki roman çalışmasını çöpe attığını ve bunun bir yazar için büyük bir rahatlama getirdiğini de espriyle ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da caz rüzgarı başladı: 29. Festival 'Cazın Renkleri' temasıyla kapılarını açtı
Ahmet Kaya vefatının 25. yılında dostlarının sesiyle AKM sahnesinde anılıyor: “Ahmet Abi’min Şarkıları”
ETİKETLER
#müzik
#rockstar games
#Teoman
#film
#Arabesk
#Edebiyat
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.