Ankara'da caz rüzgarı başladı: 29. Festival 'Cazın Renkleri' temasıyla kapılarını açtı

Festivalin açılış lansmanında konuşan Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, hazırladıkları programla gurur duyduğunu belirterek, “Harika bir program hazırladık... gururla söylüyorum çok az bilet kaldı,” ifadelerini kullandı.

Varoğlu, Türkiye'de caz müziğinin son 30 yılda inanılmaz hızlı bir ivme kazandığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Sanatçıların artışı, mecraların artışı ve bizim gibi festivallerin artışı Türkiye'de sanatçıların önünü açtığını düşünüyorum. Albüm üzerine albüm çıkıyor, çoğunu biz bile takip etmekte zorlanıyoruz."

KAPANIŞ KONSERİ ODTÜ'DE

Caz Derneği Başkanı, gençlerle buluşmanın önemine işaret ederek, gelecek yıllarda üniversitelerle işbirliğini artırmak istediklerini belirtti. Varoğlu, bu yılki kapanış konserinin ODTÜ'de, Yıldız İbrahimova'nın konuk sanatçı olarak katılacağı METU Big Band konseriyle yapılacağını duyurdu.

Festival, 30 Kasım'a kadar sürecek ve Ankara'nın çeşitli mekanlarında konserler, atölyeler, sergiler ve söyleşilerle sanatseverlere dopdolu bir program sunacak.