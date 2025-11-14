Menü Kapat
Ankara'da caz rüzgarı başladı: 29. Festival 'Cazın Renkleri' temasıyla kapılarını açtı

Caz Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen 29. Uluslararası Ankara Caz Festivali, "Cazın Renkleri" temasıyla başkentte müzikseverlerle buluştu. Festivalin açılış konserinde ünlü piyanist Fahir Atakoğlu'nun yanı sıra Volkan Öktem, Seçil Akmirza ve Alp Ersönmez sahne alarak izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ankara'da caz rüzgarı başladı: 29. Festival 'Cazın Renkleri' temasıyla kapılarını açtı
Festivalin açılış lansmanında konuşan Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, hazırladıkları programla gurur duyduğunu belirterek, “Harika bir program hazırladık... gururla söylüyorum çok az bilet kaldı,” ifadelerini kullandı.

Ankara'da caz rüzgarı başladı: 29. Festival 'Cazın Renkleri' temasıyla kapılarını açtı

Varoğlu, Türkiye'de caz müziğinin son 30 yılda inanılmaz hızlı bir ivme kazandığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Sanatçıların artışı, mecraların artışı ve bizim gibi festivallerin artışı Türkiye'de sanatçıların önünü açtığını düşünüyorum. Albüm üzerine albüm çıkıyor, çoğunu biz bile takip etmekte zorlanıyoruz."

Ankara'da caz rüzgarı başladı: 29. Festival 'Cazın Renkleri' temasıyla kapılarını açtı

KAPANIŞ KONSERİ ODTÜ'DE

Caz Derneği Başkanı, gençlerle buluşmanın önemine işaret ederek, gelecek yıllarda üniversitelerle işbirliğini artırmak istediklerini belirtti. Varoğlu, bu yılki kapanış konserinin 'de, Yıldız İbrahimova'nın konuk sanatçı olarak katılacağı METU Big Band konseriyle yapılacağını duyurdu.

Festival, 30 Kasım'a kadar sürecek ve 'nın çeşitli mekanlarında konserler, atölyeler, sergiler ve söyleşilerle sanatseverlere dopdolu bir program sunacak.

