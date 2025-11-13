Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Kars’ta gizemli tepe! Kimse ne olduğunu çözemedi: Defineciler bile peşine düştü!

Kars’ın Bulanık köyünde, yüzyıllardır ayakta duran gizemli taş yapı merak uyandırıyor. Kim tarafından yapıldığı bilinmeyen bu anıtın üzerindeki yazılar ise hâlâ çözülemedi. İşte detaylar...

Kars’ta gizemli tepe! Kimse ne olduğunu çözemedi: Defineciler bile peşine düştü!
13.11.2025
13.11.2025
13.11.2025

merkeze bağlı Bulanık köyü sınırlarında, kente yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta yer alan ve halk arasında “Ziyaret Tepesi” ya da “Evliya Tepesi” olarak bilinen dağın zirvesinde, sırrı çözülemeyen bir yapı bulunuyor. Yüzyıllardır ayakta duran bu gizemli taş yapı, hem bölge halkının hem de araştırmacıların ilgisini çekiyor.

Kars’ta gizemli tepe! Kimse ne olduğunu çözemedi: Defineciler bile peşine düştü!

YAHNİ VE DUMANLI DAĞLARI ARASINDA SIR DOLU BİR NOKTA

Yahni Dağı ile Dumanlı Dağı arasında yükselen bu tepenin zirvesinde, yaklaşık 5 metre yüksekliğinde, yumuşak taşlarla inşa edilmiş bir yapı yer alıyor. Ancak ne kim tarafından ne de hangi amaçla yapıldığına dair somut bir bilgi bulunmuyor.

Kars’ta gizemli tepe! Kimse ne olduğunu çözemedi: Defineciler bile peşine düştü!

ANİ’YE BAKAN YÜZÜNDE ÇÖZÜLEMEYEN YAZILAR

Yapının Ani Örenyeri’ne bakan kısmında, düz bir taş üzerine işlenmiş yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bir kitabe dikkat çekiyor. Ancak bu taşın üzerindeki esrarengiz yazılar, bugüne kadar hiçbir dil uzmanı tarafından çözülemedi. Köylüler, yazıların antik bir uygarlığa ait olabileceğini düşünüyor. Uzmanlar ise, bölgenin tarihî önemine dikkat çekerek arkeolojik bir araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.

Kars’ta gizemli tepe! Kimse ne olduğunu çözemedi: Defineciler bile peşine düştü!

GÖZETLEME KULESİ Mİ, DİNİ ANIT MI?

Bulanık Köyü sakinleri arasında yapının ne olduğuna dair çeşitli söylentiler dolaşıyor. Kimilerine göre bu yapı eski bir gözetleme kulesi, kimilerine göre ise sınır taşı ya da dini bir anıt olarak inşa edildi. Kesin bilgilere ulaşılamaması ise yapının gizemini daha da derinleştiriyor.

DEFİNE AVCILARININ YENİ GÖZDESİ

Tarihi değeri kadar gizemiyle de dikkat çeken tepe, zaman zaman define avcılarının hedefi haline geliyor. Ancak son yıllarda bölge, güvenlik korucuları tarafından korunuyor ve izinsiz kazılara kesinlikle izin verilmiyor.

Kars’ta gizemli tepe! Kimse ne olduğunu çözemedi: Defineciler bile peşine düştü!

KÖYLÜLERDEN ARKEOLOJİK İNCELEME TALEBİ

Bulanık Köyü sakinleri, bu gizemli yapının Kars’ın binlerce yıllık tarihine ışık tutabileceğini düşünüyor. Köylüler, “Tepenin tarihi ve kültürel değeri ortaya çıkarılsın” çağrısında bulunarak, bölgede arkeolojik kazı çalışması başlatılmasını istiyor.

