Türkiye Bulgaristan TRT 1’de mi, TV8’de mi? Şifresiz yayınlanacak

A Milli Takım, E Grubu’ndaki kritik karşılaşmada bu akşam taraftarı önünde Bulgaristan ile karşılaşacak. Mücadele, hem gruptaki sıralama hem de Dünya Kupası yolunda belirleyici bir karşılaşma niteliği taşıyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN HANGİ KANALDA?

A Milli Takım’ın Bulgaristan ile oynayacağı E Grubu beşinci karşılaşması TV8’den canlı yayınlanacak. Maç, TV8’in resmi internet sitesi üzerinden veya uydu yayınından takip edilebilecek. Ayrıca platform aboneleri için Exxen üzerinden de canlı yayın olacak. İzleyiciler, iki platform üzerinden de karşılaşmayı aynı anda takip etme imkanına sahip olacak.

Karşılaşmanın yayın programı kapsamında TV8 ekranlarında maç öncesi bölüm saat 18.45’te başlayacak. Canlı yayınlanacak Türkiye Bulgaristan maçı ise saat 20.00’de ekrana gelecek. Maçın ardından TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümü izleyiciyle buluşacak.

TV8 yayın akışı 15 Kasım:

17.30 MasterChef Türkiye

18.45 Maç Önü / Türkiye - Bulgaristan

20.00 Türkiye - Bulgaristan / Canlı

22.15 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Dünya Kupası eleme karşılaşması TV8 üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. İzleyiciler, uydu veya internet üzerinden TV8’e erişerek maçı ücretsiz şekilde takip edebilecek. TV8’in tüm izleyicilere açık yapısı sayesinde karşılaşmayı herhangi bir ek ücret ödemeden takip etmek mümkün.

Exxen platformu ise ücretli bir yayın servisi olmakla birlikte maçın canlı yayın haklarını kullanarak karşılaşmayı abonelerine sunacak. Exxen kullanıcıları, hesapları üzerinden platforma giriş yaparak Türkiye Bulgaristan maçını canlı olarak izleyebilecek.

TV8 TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI FREKANS BİLGİLERİ

Türkiye Bulgaristan maçı uydu üzerinden takip etmek isteyenler için TV8’in güncel frekans bilgileri Türksat 4A üzerinden erişilebilir. Türksat 4A uydusundan TV8’i izlemek için 12356 MHz frekansı, yatay polarizasyon ve 7100 Ksym/s sembol oranı kullanılmaktadır. FEC değeri ise 2/3 olarak belirtilmiştir. Güncel frekans bilgileri uydu alıcısına doğru şekilde girildiğinde TV8 yayını sorunsuz bir şekilde izlenebilir.

Frekans ayarlarının yapılmasının ardından izleyiciler, TV8 yayın akışını takip ederek maç öncesi program, canlı maç yayını ve karşılaşma sonrası yayınlara ulaşabilir.

TÜRKİYE BULGARİSTAN SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki E Grubu karşılaşması saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu’ndan Nicholas Walsh yönetecek. Walsh’ın yardımcıları Francis Connor ve Daniel McFarlane olurken, dördüncü hakem olarak Donald Robertson görev alacak. Aynı grupta yer alan Gürcistan ile İspanya arasındaki diğer karşılaşma ise yarın aynı saatte oynanacak.