Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Türkiye Bulgaristan TRT 1’de mi, TV8’de mi? Şifresiz yayınlanacak

Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. Türkiye Bulgaristan şifresiz yayın bilgileri de netleşti. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki beşinci maçında bu akşam Bursa’da Bulgaristan’ı ağırlayacak. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek. İşte Türkiye Bulgaristan şifresiz canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Bulgaristan TRT 1’de mi, TV8’de mi? Şifresiz yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 01:12
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 02:03

, E Grubu’ndaki kritik karşılaşmada bu akşam taraftarı önünde ile karşılaşacak. Mücadele, hem gruptaki sıralama hem de Dünya Kupası yolunda belirleyici bir karşılaşma niteliği taşıyor.

Türkiye Bulgaristan TRT 1’de mi, TV8’de mi? Şifresiz yayınlanacak

TÜRKİYE BULGARİSTAN HANGİ KANALDA?

A Milli Takım’ın Bulgaristan ile oynayacağı E Grubu beşinci karşılaşması ’den canlı yayınlanacak. Maç, TV8’in resmi internet sitesi üzerinden veya uydu yayınından takip edilebilecek. Ayrıca platform aboneleri için üzerinden de olacak. İzleyiciler, iki platform üzerinden de karşılaşmayı aynı anda takip etme imkanına sahip olacak.

Türkiye Bulgaristan TRT 1’de mi, TV8’de mi? Şifresiz yayınlanacak

Karşılaşmanın yayın programı kapsamında TV8 ekranlarında maç öncesi bölüm saat 18.45’te başlayacak. Canlı yayınlanacak Türkiye Bulgaristan maçı ise saat 20.00’de ekrana gelecek. Maçın ardından TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümü izleyiciyle buluşacak.

TV8 yayın akışı 15 Kasım:

17.30 MasterChef Türkiye

18.45 Maç Önü / Türkiye - Bulgaristan

20.00 Türkiye - Bulgaristan / Canlı

22.15 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

Türkiye Bulgaristan TRT 1’de mi, TV8’de mi? Şifresiz yayınlanacak

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Dünya Kupası eleme karşılaşması TV8 üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. İzleyiciler, uydu veya internet üzerinden TV8’e erişerek maçı ücretsiz şekilde takip edebilecek. TV8’in tüm izleyicilere açık yapısı sayesinde karşılaşmayı herhangi bir ek ücret ödemeden takip etmek mümkün.

Türkiye Bulgaristan TRT 1’de mi, TV8’de mi? Şifresiz yayınlanacak

Exxen platformu ise ücretli bir yayın servisi olmakla birlikte maçın canlı yayın haklarını kullanarak karşılaşmayı abonelerine sunacak. Exxen kullanıcıları, hesapları üzerinden platforma giriş yaparak Türkiye Bulgaristan maçını canlı olarak izleyebilecek.

Türkiye Bulgaristan TRT 1’de mi, TV8’de mi? Şifresiz yayınlanacak

TV8 TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI FREKANS BİLGİLERİ

Türkiye Bulgaristan maçı uydu üzerinden takip etmek isteyenler için TV8’in güncel frekans bilgileri Türksat 4A üzerinden erişilebilir. Türksat 4A uydusundan TV8’i izlemek için 12356 MHz frekansı, yatay polarizasyon ve 7100 Ksym/s sembol oranı kullanılmaktadır. FEC değeri ise 2/3 olarak belirtilmiştir. Güncel frekans bilgileri uydu alıcısına doğru şekilde girildiğinde TV8 yayını sorunsuz bir şekilde izlenebilir.

Frekans ayarlarının yapılmasının ardından izleyiciler, TV8 yayın akışını takip ederek maç öncesi program, canlı maç yayını ve karşılaşma sonrası yayınlara ulaşabilir.

Türkiye Bulgaristan TRT 1’de mi, TV8’de mi? Şifresiz yayınlanacak

TÜRKİYE BULGARİSTAN SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki E Grubu karşılaşması saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu’ndan Nicholas Walsh yönetecek. Walsh’ın yardımcıları Francis Connor ve Daniel McFarlane olurken, dördüncü hakem olarak Donald Robertson görev alacak. Aynı grupta yer alan Gürcistan ile İspanya arasındaki diğer karşılaşma ise yarın aynı saatte oynanacak.

ETİKETLER
#bulgaristan
#exxen
#a milli takım
#tv8
#canlı yayın
#Dünya Kupası Elemeleri
#E Grubu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.