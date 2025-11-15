Otoyolda zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey kesimleri arasında saat 18.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda aralarında otomobil, hafif ticari araç, kamyonet ve tırların da bulunduğu 12 araç birbirine girdi.

KAZADA 13 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan 2'si ağır 13 kişiyi ilk müdahalenin ardından Gaziantep kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Feci kazanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, otoyolun batı ve kuzey kesimleri arasındaki trafik akışını tamamen durdurdu.

Otoyoldaki Gaziantep-Adana ve Gaziantep-Şanlıurfa istikametlerine yönelik trafik akışı ise D-400 karayoluna yönlendirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.