Sivas'ta yoğun kar yağışı kazaları beraberinde getirdi: Ölü ve yaralı var!

Sivas'ta etkisini artıran kar yağışı beraberinde kazaları getirdi. 2 tır ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

BAŞKA BİR KAZA DAHA OLDU

Sivas-Malatya kara yolu Gürün yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. M.Ç. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslama yaptı. Tır sürücüsü T.K., yol kenarına durarak kaza yapan sürücüye yardım ettiği esnada bir başka trafik kazası daha meydana geldi.



Kangal istikametinden Sivas istikametine seyir halinde bulunan E.Y. idaresindeki otomobil, yol kenarında duran tıra arkadan çarpması sonucu otomobilde bulunan Türkan Çiftçi hayatını kaybetti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada otomobil içerisindeki F.D.Ç. ağır olmak üzere E.Y., A.Y., A.F.Ç. ve H.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.