Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Sivas'ta yoğun kar yağışı kazaları beraberinde getirdi: Ölü ve yaralı var!

Sivas'ta gün boyunca yağan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi, beraberinde trafik kazasını getirdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 22:51
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 23:11

'ta etkisini artıran beraberinde kazaları getirdi. 2 tır ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı kazaları beraberinde getirdi: Ölü ve yaralı var!

BAŞKA BİR KAZA DAHA OLDU

Sivas-Malatya kara yolu Gürün yol ayrımında kazası meydana geldi. M.Ç. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslama yaptı. Tır sürücüsü T.K., yol kenarına durarak kaza yapan sürücüye yardım ettiği esnada bir başka trafik kazası daha meydana geldi.

Kangal istikametinden Sivas istikametine seyir halinde bulunan E.Y. idaresindeki otomobil, yol kenarında duran tıra arkadan çarpması sonucu otomobilde bulunan Türkan Çiftçi hayatını kaybetti.

Sivas'ta yoğun kar yağışı kazaları beraberinde getirdi: Ölü ve yaralı var!

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada otomobil içerisindeki F.D.Ç. ağır olmak üzere E.Y., A.Y., A.F.Ç. ve H.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kumpir ve midye sonrası zehirlenen Böcek ailesinin ilk otopsi sonucu çıktı
ETİKETLER
#sivas
#trafik
#kazalar
#araç kazası
#kar yağışı
#Trajik Olay
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.