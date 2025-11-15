Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Banu İriç

Muazzez Abacı'nın ölümünde kızı o detayı 'Aklımıza gelmezdi' diyerek anlattı

Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Muazzez Abacı'yı ölüme götüren süreci kızı Aslı Saba Abacı ilk kez anlattı. Kalp kriziyle hastaneye giden duayen sanatçının son 48 saatinde işlerin nasıl tersine döndüğünü aktaran Abacı akıllarına gelmeyecek sürecin gerçekleştiğini ifade etti.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 00:18

Tam adı Hicran Muazzez Abacı olan 'nin efsane ismi Muazzez Abacı 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Muazzez Abacı’nın kızı Aslı Saba Abacı, anjiyodan sonra ölüme götüren süreci açıkladı.

Muazzez Abacı'nın ölümünde kızı o detayı 'Aklımıza gelmezdi' diyerek anlattı

KALP KRİZİYLE HAYATINI KAYBETTİ

ABD’de bulunduğu sırada geçirdiği nedeniyle hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Abacı’nın cenazesinin ’ye getirilmesine yönelik hazırlıklar devam ediyor. Abacı’nın naaşı, vefat ettiği New York eyaletindeki Rochester kentinden Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi'ne getirildi. Merhume sanatçının aile yakınlarının bir araya geldiği Diyanet Merkezi’nde Abacı’nın naaşının Türkiye’ye gönderilmesine eşlik edecek olan kızı Aslı Saba Abacı ve torunu Sera Anderson da yer aldı.

Muazzez Abacı'nın ölümünde kızı o detayı 'Aklımıza gelmezdi' diyerek anlattı

"SON İKİ GÜNDE AKLIMIZA GELMEYECEK ŞEKİLDE ZORLANDI"

Aslı Abacı, İhlas Haber Ajansı’na verdiği röportajda, "Annemi iki hafta önce kalp kriziyle hastaneye götürdük. Ondan sonra hemen erkenden hastanedeydik. Hemen anjiyo yapıldı. Kalp damarı açıldı. Bir iki gün çok güzeldi. Gayet iyiydi. Fakat o anjiyonun komplikasyonu nedeniyle başka organlar da etkilendi. Bir türlü toparlanamadı. Yani böbrek, kalp bir şekilde anlaşamadı. Ondan sonra yoğun bakıma geçirmek zorunda kaldık. Ama yoğun bakımdayken de hep görüşüyorduk, konuşuyorduk. Bizim aklımıza böyle bir şey gelmedi. Hatta biz hastaneye ilk gittiğimiz zaman ‘gerekirse kalp masajı yapalım mı, entübe edelim mi’ gibi sorulara annem, ‘Yok canım benim öyle şeylere ihtiyacım olmaz’ demişti. Öyle hayat doluydu. Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde son iki günde bayağı zorlanmış. Özellikle kalp biraz yetmezliğe gidince kendisini o şekilde kaybettik maalesef" dedi.

Muazzez Abacı'nın ölümünde kızı o detayı 'Aklımıza gelmezdi' diyerek anlattı

"ANTİBİYOTİĞE TERS REAKSİYON VERDİ"

Abacı, hastanenin olayda ihmali olup olmadığına ilişkin sorulara, "Yapılan hiçbir şey tabii ki kasıtlı değildi. Ben de yeni duymaya başladım, anjiyodan sonra birçok kişide böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Antibiyotik tedavisine başlandı. Annem de o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi. Ellerinden gelen her türlü yardımı yaptılar. Her şey yapıldı. Ben ayrıca anneme de her gün ‘Ne zaman istersen, ben eve gitmek istiyorum dersen hemen gideriz’ dedim. ‘Yok kalalım’ dedi. O da ilk defa bu kadar zorlandı tabii ki. ‘Bu kalp krizi çok zormuş’ dedi" cevabını verdi.
Aslı Saba Abacı, annesinin cenazesinin Türkiye’ye gönderilmesine ilişkin çalışmalarda Amerikan Diyanet Merkezi ve Kültür Bakanlığı’nın sağladığı yardımlar için teşekkürlerini ileterek, "İki gündür Türkiye’ye aynı uçakta dönelim diye uğraşıyorum. Annemin menajeri Taner budak da Türkiye’den çok takipte bulundu. Yarın Türkiye’ye geleceğiz. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir seremoni düzenlenecek. Daha sonra annemi Ankara’da babasının yanına teslim edeceğim" dedi.

Muazzez Abacı'nın ölümünde kızı o detayı 'Aklımıza gelmezdi' diyerek anlattı


Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Abacı'nın cenazesi Washington’dan Türk Hava Yolları aracılığıyla İstanbul’a gönderilmek üzere havalimanına getirilecek. Muazzez Abacı’nın Türkiye’deki cenaze töreninin 17 Kasım Pazartesi günü Ankara’da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ünlü sanatçının sevenleri ve sanat camiasının, söz konusu törene geniş katılım göstereceği öngörülüyor.

Muazzez Abacı'nın ölümünde kızı o detayı 'Aklımıza gelmezdi' diyerek anlattı

MUAZZEZ ABACI 78'İNCİ DOĞUM GÜNÜNDE YAŞAMA GÖZLERİNİ YUMDU

Muazzez Abacı, kızı Aslı Saba Abacı’yı ziyaret için bulunduğu ABD’de kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti. Abacı’nın haberi 12 Kasım tarihinde Menajeri Taner Budak tarafından duyurulmuştu. Budak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı’yı 12 Kasım 2025 tarihinde 78’inci doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak" ifadelerini kullanmıştı.

Muazzez Abacı'nın ölümünde kızı o detayı 'Aklımıza gelmezdi' diyerek anlattı


Budak, 31 Ekim’de yaptığı açıklamada, Abacı’nın geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olduğunu ve kendisine stent takıldığını ifade etmiş ve Abacı’ya anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun oluşturduğunu aktarmıştı. Budak ayrıca, Abacı’nın böbreklerin görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerlerinin su topladığını ve bu nedenle nefes alma sorunu yaşadığını ifade ederek yoğun bakıma kaldırıldığını açıklamıştı.

