14°
Muazzez Abacı için İstanbul'da yapılacak veda töreninde değişiklik!

ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası böbreğinde yaşadığı komplikasyon sebebiyle hayatını kaybeden sanatçı Muazzez Abacı'nın cenazesi İstanbul'a getirilecek. Ankara'da defnedilecek Muazzez Abacı için yapılacak veda töreni tarihi ise 16 Kasım Pazar olarak açıklandı.

Kızını görmek için ABD'ye giden sanatçı Muazzez Abacı, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşanan komplikasyon sebebiyle hayatını kaybetti. Abacı'nın cenazesi, vasiyeti üzerine 'da defnedilecek. Muazzez Abacı'nın cenazesi ilk olarak 'a getirilecek ve AKM'de sevenleri tarafından veda töreni düzenlenecek.

MUAZZEZ ABACI'YA VEDA TÖRENİNİN TARİHİ DEĞİŞTİ

Türk sanat müziğinin büyük ustası Muazzez Abacı için düzenlenecek veda programına ilişkin daha önce paylaşılan tarihte değişiklik yapılmıştır. Tören hazırlıkları çerçevesinde yapılan son düzenlemeler doğrultusunda, İstanbul’daki AKM veda töreni 16 Kasım Pazar günü saat 12.00’ye alınmıştır.

Muazzez Abacı için İstanbul'da yapılacak veda töreninde değişiklik!

MUAZZEZ ABACI ANKARA'DA DEFNEDİLECEK

Muazzez Abacı'nın vasiyeti de ortaya çıktı. Muazzez Abacı henüz 1,5 yaşında kaybettiği, sarı Bomba lakabıyla tanınan babası ünlü boksör Oktay Bey'in yanına gömülmek istediği ortaya çıktı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Ankara'ya götürülecek olan Abacı, burada babasının yanına defnedilecek. Muazzez Abacı'nın cenazesi 17 Kasım Pazartesi, Öğle namazına müteakip, Kocatepe Camii'nde gerçekleşecek.

Muazzez Abacı için İstanbul'da yapılacak veda töreninde değişiklik!

MUAZZEZ ABACI'NIN CENAZESİ İÇİN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı’nın ABD’de vefatının ardından, naaşının Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. Sürecin her aşaması, sanatçının kızı Saba Abacı ve menajeri Taner Budak ile yakın koordinasyon içinde yürütülüyor.

Muazzez Abacı için İstanbul'da yapılacak veda töreninde değişiklik!
