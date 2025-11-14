Mine Koşan ile Çağla Şıkel arasında kriz! Müzikal kadrosundan çıkarıldı

Toksöz ve Fatma Girik'in başrollerinde yer aldığı Ezo Gelin (1968) adlı filmde türküleriyle dikaktleri üzerine çeken Mine Koşan, sayısız projede sesiyle yer aldı. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Mien Koşan, Çağla Şıkel'in başrolünde yer aldığı müzikalde yer alarak yeni projeye imza attı. Ancak iddialara göre; Çağla Şıkel ve Mine Koşan arasında yaşananlar iplerin kopmasına neden oldu.

MİNE KOŞAN'IN ÇAĞLA ŞIKEL İLE TARTIŞTIĞI VE MÜZİKALDEN ÇIKARILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Gel Konuşalım programının konuğu Mehmet Üstündağ, Mine Koşan'ın yer aldığı müzikalden çıkarıldığını anlattı. Üstündağ, “7 Kocalı Hürmüz müzikalinde Mine Koşan inanılmaz beğenilmiş. Sesiyle duruşuyla. Uzun zamandır da ekranda olmadığı için. Mine Koşan’ın müzik okuyacağı sırada bir kod gibi bir şey varmış. Bir işaret veriliyor Mine Koşan o an giriyor. Mine Koşan yapılmadığını söylüyor. Böyle iddialar var. Beklemiş ama herhangi bir şifre gönderilmemiş. Bu tamamen bir iddia. Çağla Şıkel de ‘zamanında gelmedi, girmedi’ diyerek serzenişte bulunmuş. Bunun üzerine de Mine Hanım evde otururken bir telefon açılıyor ve ‘İlişkiniz kesildi’ deniliyor” dedi.

SANAT DÜNYASI İLE İLGİLİ SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEM OLDU

Mine Koşan daha önce katıldığı programda sanat dünyasıyla ilgili, "Açık havada bir tane konserim yok çünkü ne sansasyonum ne de skandalım var" sözleriyle medyatik olmamanın sahne fırsatlarını etkilediğini belirtmişti.