Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mine Koşan ile Çağla Şıkel arasında kriz! Müzikal kadrosundan çıkarıldı

Müjdat Gezen’in yönettiği 7 Kocalı Hürmüz müzikali 10 yıl sonra seyircisiyle buluştu. Müzikalinin ana kadrosunda Çağla Şikel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen, Şeyla Halis bulunurken, Mine Koşan konuk sanatçı olarak yer alıyor. İddialara göre; Çağla Şıkel ile Mine Koşan arasında anlaşmazlık yaşandı ve Mine Koşan yapımdan çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mine Koşan ile Çağla Şıkel arasında kriz! Müzikal kadrosundan çıkarıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 10:48

Toksöz ve Fatma Girik'in başrollerinde yer aldığı Ezo Gelin (1968) adlı filmde türküleriyle dikaktleri üzerine çeken Mine Koşan, sayısız projede sesiyle yer aldı. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Mien Koşan, 'in başrolünde yer aldığı müzikalde yer alarak yeni projeye imza attı. Ancak iddialara göre; Çağla Şıkel ve Mine Koşan arasında yaşananlar iplerin kopmasına neden oldu.

MİNE KOŞAN'IN ÇAĞLA ŞIKEL İLE TARTIŞTIĞI VE MÜZİKALDEN ÇIKARILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Gel Konuşalım programının konuğu Mehmet Üstündağ, Mine Koşan'ın yer aldığı müzikalden çıkarıldığını anlattı. Üstündağ, “7 Kocalı Hürmüz müzikalinde Mine Koşan inanılmaz beğenilmiş. Sesiyle duruşuyla. Uzun zamandır da ekranda olmadığı için. Mine Koşan’ın müzik okuyacağı sırada bir kod gibi bir şey varmış. Bir işaret veriliyor Mine Koşan o an giriyor. Mine Koşan yapılmadığını söylüyor. Böyle iddialar var. Beklemiş ama herhangi bir şifre gönderilmemiş. Bu tamamen bir iddia. Çağla Şıkel de ‘zamanında gelmedi, girmedi’ diyerek serzenişte bulunmuş. Bunun üzerine de Mine Hanım evde otururken bir telefon açılıyor ve ‘İlişkiniz kesildi’ deniliyor” dedi.

Mine Koşan ile Çağla Şıkel arasında kriz! Müzikal kadrosundan çıkarıldı

SANAT DÜNYASI İLE İLGİLİ SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEM OLDU

Mine Koşan daha önce katıldığı programda sanat dünyasıyla ilgili, "Açık havada bir tane konserim yok çünkü ne sansasyonum ne de skandalım var" sözleriyle medyatik olmamanın sahne fırsatlarını etkilediğini belirtmişti.

Mine Koşan ile Çağla Şıkel arasında kriz! Müzikal kadrosundan çıkarıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray ve kardeşi Irmak Ünal'ın son sağlık durumuyla ilgili konuştu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Mirasının detayları belli oldu

Sıkça Sorulan Sorular

Mine KOşan kimdir?
17 Aralık 1958 doğumlu Mine Koşan, Tugay Toksöz ve Fatma Girik'in başrollerinde yer aldığı Ezo Gelin (1968) adlı filmde türküleri yer almıştır. 13 yaşında iken Vedat Yıldırımbora'nın bestesi olan “Yağmur” adlı albümü ile ününe ün katmış,
ETİKETLER
#tartışma
#çağla şıkel
#Mine Koşan
#7 Kocalı Hürmüz
#Müzikal
#Sansasyon
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.