Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray ve kardeşi Irmak Ünal'ın son sağlık durumuyla ilgili konuştu

Etiler'de sevgilisi Eren kesimer ile görüntülenen Cihan Ünal ve Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, son dönemde ailesinde yaşanan sağlık sorunlarıyla zor günler geçiriyor.

YAĞMUR ÜNAL ANNESİ TÜRKAN ŞORAY'IN SON SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray'dan da bahsetti. Annesinin sağlık durumu hakkında konuşan Ünal; "Annem çok iyi, sağlığı da yerinde. Bol bol geziyor, sosyal medyayı da aktif kullanıyor" ifadelerini kullandı.

MEME KANSERİNE YAKALANAN ABLASI IRMAK ÜNAL HAKKINDA SEVİNDİRİCİ HABERİ YAĞMUR ÜNAL VERDİ

Meme kanseri tedavisi gören kız kardeşi Irmak Ünal hakkında da konuşan Yağmur Ünal; "Şu an iyi. Kendisi zaten Bali'de. Tedavileri devam ediyor. Kendisi çok güçlü, hep birlikteyiz biz de onun yanındayız. Kimse için bunları öğrenip atlatabilmek kolay değil" dedi.

IRMAK ÜNAL KANSERE YAKALANDIĞINI BÖYLE DUYURDU

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, sosyal medya hesabından meme kanserine yakalandığını duyurdu. Kemoterapi sürecinden fotoğraflar paylaşan Irmak Ünal, "Sonuçların meme kanseri” kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…" dedi.