 Dilek Ulusan

Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray ve kardeşi Irmak Ünal'ın son sağlık durumuyla ilgili konuştu

Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray ve geçtiğimiz günlerde meme kanserine yakalandığını açıklayan ablası Irmak Ünal'ın son sağlık durumu hakkında konuştu. Annesi Türkan Şoray'ın keyfinin yerinde olduğunu belirten Yağmur Ünal, ablası Irmak Ünal ile ilgili ise, "Tedavileri devam ediyor" dedi.

14.11.2025
14.11.2025
saat ikonu 09:56

Etiler'de sevgilisi Eren Kesimer ile görüntülenen Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, son dönemde ailesinde yaşanan sağlık sorunlarıyla zor günler geçiriyor.

YAĞMUR ÜNAL ANNESİ TÜRKAN ŞORAY'IN SON SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray'dan da bahsetti. Annesinin sağlık durumu hakkında konuşan Ünal; "Annem çok iyi, sağlığı da yerinde. Bol bol geziyor, sosyal medyayı da aktif kullanıyor" ifadelerini kullandı.

MEME KANSERİNE YAKALANAN ABLASI IRMAK ÜNAL HAKKINDA SEVİNDİRİCİ HABERİ YAĞMUR ÜNAL VERDİ

tedavisi gören kız kardeşi Irmak Ünal hakkında da konuşan Yağmur Ünal; "Şu an iyi. Kendisi zaten Bali'de. Tedavileri devam ediyor. Kendisi çok güçlü, hep birlikteyiz biz de onun yanındayız. Kimse için bunları öğrenip atlatabilmek kolay değil" dedi.

IRMAK ÜNAL KANSERE YAKALANDIĞINI BÖYLE DUYURDU

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, sosyal medya hesabından meme kanserine yakalandığını duyurdu. Kemoterapi sürecinden fotoğraflar paylaşan Irmak Ünal, "Sonuçların meme kanseri” kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Yağmur Ünal kaç yaşında?
21 Ekim 1984 doğumlu Yağmur Ünal, Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızıdır. Babasının ilk eşi olan Sabiha Tarhan'dan olma Irmak Ünal adında bir ablası vardır. İlk ve ortaokul eğitimini tamamladıktan Ünal, liseyi İsviçre'de okudu.
