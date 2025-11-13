Menü Kapat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın naaşının ABD'den Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi.

13.11.2025
13.11.2025
Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı’nın ABD’de vefatının ardından, naaşının Türkiye’ye getirilmesi için devreye girdi. Sanatçının cenazesi 17 Kasım Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak törenin ardından defnedilecek.

CENAZE SÜRECİ BAKANLIK KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLÜYOR

Geçtiğimiz ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Muazzez Abacı, tedavi gördüğü ABD’de 78 yaşında hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor

Sanatçının naaşının Türkiye’ye getirilmesi sürecinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdi. Abacı’nın cenazesi uçakla Türkiye’ye getirilecek. Sürecin her aşaması, sanatçının kızı Saba Abacı ve menajeri Taner Budak ile yakın koordinasyon içinde yürütülüyor.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığında özel bir ekip oluşturularak, cenazenin nakli ve tören hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar titizlikle takip ediliyor.

AKM’DE VEDA TÖRENİ

Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Abacı için 17 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir töreni düzenlenecek. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor

DEVLET SANATÇISI UNVANINI 1998’DE ALMIŞTI

Türk müziğine kazandırdığı unutulmaz eserler ve eşsiz yorumuyla milyonların gönlünde yer edinen Muazzez Abacı, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından “Devlet Sanatçısı” unvanına layık görülmüştü.

Sanatçı, klasik Türk sanat müziğini geniş kitlelerle buluşturduğu güçlü sesi, zarafeti ve sahne duruşuyla Türkiye’nin en değerli sanatçılarından biri olarak anılmaya devam edecek.

