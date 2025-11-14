Menü Kapat
14°
 Dilek Ulusan

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Mirasının detayları belli oldu

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Muazzez Abacı, geçirdiği kalp kriz sonrası oluşan komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybetti. Yarın cenazesi İstanbul'a getirilecek Muazzez Abacı'nın vasiyeti de sevenlerini duygulandırdı. Muazzez Abacı isteği üzerine Ankara'da defnedilecek.

Kızını görmek için ABD'ye giden sanatçı Muazzez Abacı, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşanan komplikasyon sebebiyle hayatını kaybetti. Abacı'nın cenazesi, vasiyeti üzerine 1.5 yaşında kaybettiği ve hiç doyamadığı babası Oktay Bey'in yanına defnedilecek.

MUAZZEZ ABACI'NIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

Sanatçının naaşının Türkiye’ye getirilmesi sürecinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdi. Abacı’nın cenazesi uçakla Türkiye’ye getirilecek. Sürecin her aşaması, sanatçının kızı Saba Abacı ve menajeri Taner Budak ile yakın koordinasyon içinde yürütülüyor.

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Mirasının detayları belli oldu

MUAZZEZ ABACI'NIN VASİYETİ YÜREK DAĞLADI

Muazzez Abacı'nın vasiyeti de ortaya çıktı. Muazzez Abacı henüz 1,5 yaşında kaybettiği, sarı Bomba lakabıyla tanınan babası ünlü boksör Oktay Bey'in yanına gömülmek istediği ortaya çıktı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Ankara'ya götürülecek olan Abacı, burada babasının yanına defnedilecek.

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Mirasının detayları belli oldu

MUAZZEZ ABACI'NIN AİLESİ HASTANEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Abacı'nın hastanede böbreklerinde komplikasyon oluşması sebebiyle hayatını kaybetmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Ancak menajeri Taner Budak'tan alınan bilgiye göre hastanenin ihmalinin olmadığı belirtildi.

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Mirasının detayları belli oldu

Yaşı itibariyle de böbrekleri sağlıklı olmayan Abacı'nın ölümünde hastanenin kusuru ya da ihmali olduğu düşünülmüyor.

MUAZZEZ ABACI'NIN TEK MİRASÇISI KIZI

Muazzez Abacı ilk evliliğini 18 yaşındayken Diyarbakır emniyetinde görevi polis memuru Abdurrahman Abacı ile 1965 yılında yaptı. Abacı, tek kızı olan ve ABD'de yaşayan doktor kızı Saba'yı bu evlilikten dünyaya getirdi.

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Mirasının detayları belli oldu
