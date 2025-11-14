Fatih Ürek'in paylaşılamayan villasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Türk müziğinin sevilen ismi Fatih Ürek'in son sağlık durumu, sevenleri tarafından takip ediliyor. Şarkıcının aile üyelerinin arasında miras kavgası çıktığı iddia edilirken, çok konuşulan villanın görüntüleri de yeniden ortaya çıktı.

FATİH ÜREK'İN AİLESİNİN MİRAS KAVGASINA GİRDİĞİ İDDİASI GÜNDEM OLDU

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek'in son sağlık durumunun stabil olduğu belirtilirken, ailesi hakkında ortaya atılan iddia çok konuşuldu. Nihat Doğan, "Fatih Ürek’in aile içinde bir miras kavgası var" derken, ilk yalanlama menajer Özgür Aras'tan geldi. Özgür Aras iddiaların asılsız olduğunu paylaştı.

FATİH ÜREK'İN İDDİALARA KONU OLAN EVİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fatih Ürek yoğun bakımda tedavi altındayken, Nihat Doğan ünlü ismin ailesi hakkında gündem olacak iddialarda bulundu. Ailesinin Fatih Ürek'in mirası için tartışmalar yaşadığı iddia edilirken, ünlü ismin evi yeniden gündem oldu.

Fatih Ürek'in Bodrum'daki villası 5 kattan oluyor. Havuzu ve geniş bahçesi dikkat çeken villa merkezi konumuyla da dikkat çekiyor. Fatih Ürek yaklaşık 2 yıl önce evini 100 milyon TL'ye satışa çıkardı.