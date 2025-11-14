Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Fatih Ürek'in paylaşılamayan villasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan Fatih Ürek'in son sağlık durumu stabil devam ederken, ailesiyle ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Şarkıcının aile üyelerinin arasında miras kavgası çıktığı iddia edilirken, çok konuşulan villanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih Ürek'in paylaşılamayan villasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Türk müziğinin sevilen ismi 'in son , sevenleri tarafından takip ediliyor. Şarkıcının aile üyelerinin arasında miras kavgası çıktığı iddia edilirken, çok konuşulan villanın görüntüleri de yeniden ortaya çıktı.

FATİH ÜREK'İN AİLESİNİN MİRAS KAVGASINA GİRDİĞİ İDDİASI GÜNDEM OLDU

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek'in son sağlık durumunun stabil olduğu belirtilirken, ailesi hakkında ortaya atılan iddia çok konuşuldu. Nihat Doğan, "Fatih Ürek’in aile içinde bir miras kavgası var" derken, ilk yalanlama menajer Özgür Aras'tan geldi. Özgür Aras iddiaların asılsız olduğunu paylaştı.

Fatih Ürek'in paylaşılamayan villasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

FATİH ÜREK'İN İDDİALARA KONU OLAN EVİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fatih Ürek yoğun bakımda tedavi altındayken, Nihat Doğan ünlü ismin ailesi hakkında gündem olacak iddialarda bulundu. Ailesinin Fatih Ürek'in mirası için tartışmalar yaşadığı iddia edilirken, ünlü ismin evi yeniden gündem oldu.

Fatih Ürek'in paylaşılamayan villasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fatih Ürek'in 'daki villası 5 kattan oluyor. Havuzu ve geniş bahçesi dikkat çeken merkezi konumuyla da dikkat çekiyor. Fatih Ürek yaklaşık 2 yıl önce evini 100 milyon TL'ye satışa çıkardı.

Fatih Ürek'in paylaşılamayan villasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
