Lina, Hakan Ural'a emanet! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural paylaştı

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Ural ile evlendi. Çift geçtiğimiz ay anne ve baba olma mutluluğunu yaşadı. Çocuklarını Miami'de dünyaya gelmesine karar veren çift, Sibel Can'ın dillere destan evinde kaldı. Lina'nın ilk karesini ise halası Melisa Ural paylaştı.

SİBEL CAN'IN TORUNU LİNA'DAN İLK KARELER

Çocuklarını Miami'de dünyaya getiren Merve Ural ve Engincan Ural çifti, kızlarına Lina ismini verdi. Sibel can ve Hakan Ural da soluğu Miami'de alırken, Lina'nın ilk karesini halası Melisa Ural paylaştı.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Ural, son olarak babası Hakan Ural ile birlikte yeğeni Lina'nın yeni karelerini paylaştı.

Melisa Ural'ın, yeğeni minik Lina ile birlikte aile pozlarını paylaşmasına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Melisa Ural yeğeninin yüzünü paylaşımlarda göstermedi.