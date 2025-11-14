Ece Vahapoğlu kanser tedavisi gördüğünü açıkladı!

Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, rektum kanseri tedavisi gördüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vahapoğlu, yaşadığı süreci anlattı. Sağlıklı beslenmesiyle bilinen Ece Vahapoğlu, "Benim kadar sağlıklı yaşayan birinin bile başına gelebiliyor" dedi.

ECE VAHAPOĞLU REKTUM KANSERİYLE MÜCADELE EDİYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vahapoğlu, "Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı. Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum." dedi.

ECE VAHAPOĞLU, TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Sosyal medya hesabında sık sık sağlıklı yaşama dair paylaşımlar yapan Ece Vahapoğlu, "Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üstüste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın." diyerek uyarıda bulundu.

ECE VAHAPOĞLU, İŞİNE DÖRT ELLE SARILDI

Tedavi sürecinin devam ettiğini ve zaman zaman dinlendiğini belirten Vahapoğlu, gündelik yaşamına ve projelerine ara vermediğini de açıkladı. Yeni kitabının bu dönemde yayımlandığını, ayrıca teklifini daha önce kabul ettiği bir televizyon programının da çok yakında yeni kanalında başlayacağını duyurdu.