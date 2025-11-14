Ceyda Ateş zor günler geçiriyor! "Ağrı çekilmez halde"

Adını Feriha Koydum dizisiyle popüler olan Ceyda Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile 2018 yılında evlendi ve 2020 yılında ise kızını kucağına aldı. Son olarak "Benim Adım Aylamaz" filminde rol alan Ceyda Ateş, yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı.

CEYDA ATEŞ ARTIK AĞRILARA DAYANAMIYOR

Ateş; "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum. Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?" sözleriyle takipçileriyle dertleşti.

Ceyda Ateş geçtiğimiz haftalarda, sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile gündeme gelen Ceyda Ateş, yaşadığı sitede bir timsahın dolaşırken yakalandığını duyurdu.

Video yayınlayan Ceyda Ateş, "Bizim sitede gezerken yakalamışlar, şimdi uzakta doğasına geri bırakılacak. Baya büyük bir timsahtı." dedi. Ünlü oyuncunun paylaşımı sonrası, "ABD'de yaşamın tehlikeli yanları" yorumlarında bulundu.