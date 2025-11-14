Dilan Polat ve Engin Polat adliyede! Uyuşturucu soruşturmasında ifade verecek ünlü isimler belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik 8 Ekim günü başlattığı uyuşturucu soruşturmasında testleri pozitif çıkan Dilan ve Engin Polat soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT İFADE VERDİ

Ünlülere yönelik uyuşturucu madde kullanma soruşturmasında Adli Tıp Kurumu’nca testi pozitif çıkan Dilan- Engin Polat çifti, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi. Dilan Polat ve Engin polat ifade verirken, diğer ünlülerin de ifade için çağrılacağı öğrenildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA İFADE VERECEK ÜNLÜ İSİMLER BELLİ OLDU

Uyuşturucu kullanımı soruşturmasında savcılıkta ifade verecek olan ünlüler;

-Birce Akalay

-Berrak Tüzünataç

-Dilan Polat (İfade verdi)

-Engin Polat (İfade verdi)

-Feyza Altun

-İrem Derici

-Kaan Yıldırım