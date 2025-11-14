Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Dilan Polat ve Engin Polat adliyede! Uyuşturucu soruşturmasında ifade verecek ünlü isimler belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda testi pozitif çıkan ünlü isimler ifadeye çağrılacak. İlk olarak Engin Polat ve Dilan Polat çifti bugün adliyeye giderek ifade verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 15:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik 8 Ekim günü başlattığı soruşturmasında testleri pozitif çıkan Dilan ve kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT İFADE VERDİ

Ünlülere yönelik uyuşturucu madde kullanma soruşturmasında Adli Tıp Kurumu’nca testi pozitif çıkan Dilan- Engin Polat çifti, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi. ve Engin polat ifade verirken, diğer ünlülerin de ifade için çağrılacağı öğrenildi.

Dilan Polat ve Engin Polat adliyede! Uyuşturucu soruşturmasında ifade verecek ünlü isimler belli oldu

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA İFADE VERECEK ÜNLÜ İSİMLER BELLİ OLDU

Uyuşturucu kullanımı soruşturmasında savcılıkta ifade verecek olan ;

-Birce Akalay
-Berrak Tüzünataç
-Dilan Polat (İfade verdi)
-Engin Polat (İfade verdi)
-Feyza Altun
-İrem Derici
-Kaan Yıldırım

Dilan Polat ve Engin Polat adliyede! Uyuşturucu soruşturmasında ifade verecek ünlü isimler belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ece Vahapoğlu kanser tedavisi gördüğünü açıkladı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muazzez Abacı için İstanbul'da yapılacak veda töreninde değişiklik!
ETİKETLER
#dilan polat
#engin polat
#uyuşturucu
#soruşturma
#Ünlüler
#İfadesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.