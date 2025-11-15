Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Türkiye Bulgaristan spikeri kim? TV8'den canlı yayınlanacak

Türkiye Bulgaristan spikeri ve hangi kanalda yayınlanacağı maç saati yaklaştıkça merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki beşinci maçında bu akşam Bursa’da Bulgaristan ile karşılaşacak. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve TV8’den canlı olarak yayınlanacak. İşte Türkiye Bulgaristan spiker ve yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Bulgaristan spikeri kim? TV8'den canlı yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 01:38
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 01:40

, ile oynayacağı kritik karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Bu akşam ekranlarında yayınlanacak mücadelede spiker kim olacak merak ediliyor.

Türkiye Bulgaristan spikeri kim? TV8'den canlı yayınlanacak

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu mücadelesi bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada düdüğü İskoçya Federasyonundan Nicholas Walsh çalacak. Walsh'ın yardımcılıklarını ülkesi İskoçya’dan Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak.

Türkiye’nin Bulgaristan maçı muhtemel 11’i şöyle:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu

Türkiye Bulgaristan spikeri kim? TV8'den canlı yayınlanacak

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. Milli takım, Bulgaristan karşılaşmasından alacağı puan veya puanlarla grupta ilk iki sırayı matematiksel olarak garantileme şansı elde edecek. Grupta dört maçını da kazanan İspanya 12 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, 3 puana sahip Gürcistan ise üçüncü basamakta bulunuyor. Bulgaristan ise grup maçlarında henüz puanla tanışamadı.

Türkiye Bulgaristan spikeri kim? TV8'den canlı yayınlanacak

E Grubu’nun bir diğer mücadelesi yarın Gürcistan ile İspanya arasında oynanacak. Liderin doğrudan Dünya Kupası bileti alacağı elemelerde, gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise play-off aşamasına katılacak.

Türkiye Bulgaristan spikeri kim? TV8'den canlı yayınlanacak

TÜRKİYE BULGARİSTAN SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

Türkiye Bulgaristan karşılaşmasının spikeriyle ilgili TV8 tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce TV8’de yayınlanan milli maçlarda spiker koltuğunda Alp Özgen görev almıştı. Akşam oynanacak mücadelede değişiklik olmaması halinde karşılaşmanın anlatımında yine Alp Özgen’in yer alması bekleniyor. Ancak resmi açıklama yapılmadığı için spiker bilgisi yayın öncesi netleşecek.

ETİKETLER
#Futbol
#bulgaristan
#a milli takım
#tv8
#Dünya Kupası Elemeleri
#Alp Özgen
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.