Türkiye Bulgaristan spikeri kim? TV8'den canlı yayınlanacak

A Milli Takım, Bulgaristan ile oynayacağı kritik karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak mücadelede spiker kim olacak merak ediliyor.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu mücadelesi bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada düdüğü İskoçya Futbol Federasyonundan Nicholas Walsh çalacak. Walsh'ın yardımcılıklarını ülkesi İskoçya’dan Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak.

Türkiye’nin Bulgaristan maçı muhtemel 11’i şöyle:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. Milli takım, Bulgaristan karşılaşmasından alacağı puan veya puanlarla grupta ilk iki sırayı matematiksel olarak garantileme şansı elde edecek. Grupta dört maçını da kazanan İspanya 12 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, 3 puana sahip Gürcistan ise üçüncü basamakta bulunuyor. Bulgaristan ise grup maçlarında henüz puanla tanışamadı.

E Grubu’nun bir diğer mücadelesi yarın Gürcistan ile İspanya arasında oynanacak. Liderin doğrudan Dünya Kupası bileti alacağı elemelerde, gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise play-off aşamasına katılacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

Türkiye Bulgaristan karşılaşmasının spikeriyle ilgili TV8 tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce TV8’de yayınlanan milli maçlarda spiker koltuğunda Alp Özgen görev almıştı. Akşam oynanacak mücadelede değişiklik olmaması halinde karşılaşmanın anlatımında yine Alp Özgen’in yer alması bekleniyor. Ancak resmi açıklama yapılmadığı için spiker bilgisi yayın öncesi netleşecek.