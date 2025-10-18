Senarist Melis Civelek kızı Feyza Civelek'in linçlenmesine o sahne ile cevap verdi

Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek, oyunculuk performansıyla 4 sezondur eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Kendisini eleştirenlere 'Meyve veren ağaç taşlanır' diyerek veren Feyza Civelek'e bir destek de senaryodan geldi.

FEYZA CİVELEK'İ ELEŞTİRENLERE CEVAP SENARYODAN GELDİ

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde ilk olarak Feyza Civelek'in sürekli röportajlarında söylediği "Meyve veren ağaç taşlanır" sözü tekrarlandı. Daha sonra ise karakterlerin yemek masası sahnesinde "Bir oyuncuyu linçlemişler de onu konuşuyoruz. O kadar ünlü olmasının getirisi de bu işte. Kalkıp üç kuruşluk fikrini 5 kuruş zannetmesin de. Orada olan her vasıfsız insan kanaat önderi." gibi sözlerle bir nevi Feyza Civelek'i eleştirenlere cevap vermiş oldu.

Feyza Civelek sık sık oyunculuğunun eleştirilmesi üzerine “Proje annemin projesi ama ben bu projeye adil olabilmek adına elemeyle girdim. Çok oyunculuk biliyorsanız siz yapın. Gelin 12-15 saat çalışıp öyle konuşun Meyve veren ağaç taşlanır.” dedi.