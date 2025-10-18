Menü Kapat
18°
Senarist Melis Civelek kızı Feyza Civelek'in linçlenmesine o sahne ile cevap verdi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, dizinin başından beri oyunculuğuyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Feyza Civelek her röportajında "meyve veren ağaç taşlanır" derken, iddialara cevap bir de senaryodan geldi. Senarist Melis Civelek kızı Feyza Civelek'in linçlenmesine o sahne ile cevap verdi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2025
12:05
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
12:05

Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı , performansıyla 4 sezondur oklarının hedefinde yer aldı. Kendisini eleştirenlere 'Meyve veren ağaç taşlanır' diyerek veren Feyza Civelek'e bir destek de senaryodan geldi.

FEYZA CİVELEK'İ ELEŞTİRENLERE CEVAP SENARYODAN GELDİ

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde ilk olarak Feyza Civelek'in sürekli röportajlarında söylediği "Meyve veren ağaç taşlanır" sözü tekrarlandı. Daha sonra ise karakterlerin yemek masası sahnesinde "Bir oyuncuyu linçlemişler de onu konuşuyoruz. O kadar ünlü olmasının getirisi de bu işte. Kalkıp üç kuruşluk fikrini 5 kuruş zannetmesin de. Orada olan her vasıfsız insan kanaat önderi." gibi sözlerle bir nevi Feyza Civelek'i eleştirenlere cevap vermiş oldu.

Senarist Melis Civelek kızı Feyza Civelek'in linçlenmesine o sahne ile cevap verdi

Feyza Civelek sık sık oyunculuğunun eleştirilmesi üzerine “Proje annemin projesi ama ben bu projeye adil olabilmek adına elemeyle girdim. Çok oyunculuk biliyorsanız siz yapın. Gelin 12-15 saat çalışıp öyle konuşun Meyve veren ağaç taşlanır.” dedi.

Senarist Melis Civelek kızı Feyza Civelek'in linçlenmesine o sahne ile cevap verdi

Sıkça Sorulan Sorular

FEYZA CİVELEK KİMDİR?
28 Nisan 1995 doğumlu Feyza Civelek, Güllerin Savaşı, Adını Feriha Koydum, Bir Umut Yeter ve Kızılcık Şerbeti gibi dizilerde rol aldı.
Kobra Murat, Güllü'nün çocuklarından özür diledi!
#feyza civelek
#oyunculuk
#diziler
#eleştiri
#Türk Dizileri
#Kızılcık Şerbeti
#Medya
