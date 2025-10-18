Erzurumspor maçı hangi kanalda? Manisa FK maçının yayınlandığı kanal belli oldu

18 Ekim Cumartesi günü maç programına göre Erzurumspor Manisa FK maçı oynanacak. 13.30'da başlayacak olan maçın yayın bilgileri paylaşıldı.

ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Trendyol 1. Lig'de bugün 13.30'da oynanacak olan müsabakanın yayıncısı duyuruldu. Karşılaşma Bein Sports Max 2, tabii Spor 6 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Son maçlarda puan kaybı yaşayan Erzurumspor bugün Manisa karşısında galibiyet almayı amaçlıyor.

ERZURUMSPOR MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Trendyol 1. Lig'de bugün oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ederken iki takım da galibiyet almayı hedefliyor. Karşılaşma bugün 13.30'da başlarken Bein Sports Max 2, tabii Spor 6 kanallarında canlı olarak yayınlanıyor.