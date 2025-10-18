Bugün hava yağmurlu mu 18 Ekim Cumartesi? MGM hava durumu tahminini duyurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminini paylaştı. Bugün İstanbul'da yağış durumu da belli oldu.
Bugün Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
MGM verilerine göre bugün İstanbul'da yağış beklentisi bulunuyor. Kapalı havaya uyananan İstanbullular bugün yağmur ile karşılaşacak.
Sabah saatlerinde başlaması beklenen yağmurun gün boyu devam etmesi beklenirken hava sıcaklıklarının 18-19 derecelerde seyir etmesi tahmin ediliyor.