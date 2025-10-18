Bugün hava yağmurlu mu 18 Ekim Cumartesi? MGM hava durumu tahminini duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminini paylaştı. Bugün İstanbul'da yağış durumu da belli oldu.

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU 18 EKİM?

Bugün Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

MGM verilerine göre bugün İstanbul'da yağış beklentisi bulunuyor. Kapalı havaya uyananan İstanbullular bugün yağmur ile karşılaşacak.

Sabah saatlerinde başlaması beklenen yağmurun gün boyu devam etmesi beklenirken hava sıcaklıklarının 18-19 derecelerde seyir etmesi tahmin ediliyor.