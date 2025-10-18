Vanspor Pendikspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

Kategoriler
Bugünün maç programına göre oynanacak olan Vanspor Pendikspor maçı bugün 13.30'da başlayacak.
Trendyol 1. Lig'de bugün 13.30'da başlayacak olan müsabaka için heyecan dorukta. İki takım da galibiyet almayı hedeflerken maç TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler TRT Spor kanalından şifresiz olarak takip edebilecek.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Vanspor Pendikspor maçı için saatler kaldı. Maçı canlı izlemek isteyenler ise TRT Spor kanalından canlı izleyebilecek. Müsabaka televizyon ekranlarında şifresiz olarak yayınlanıyor. İki takımın da galibiyet için mücadele edeceği maç 13.30'da başlıyor.