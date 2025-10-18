Menü Kapat
18°
Editor
Editor
 Murat Makas

Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücünün hızı belli oldu

Konya'da kırmızı ışıkta beklerken arkadan son sürat gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mevlüt öğretmenin otomobiline çarpan aracın hızı ortaya çıktı. Kazaya sebep olan sürücü sağlık işlemlerinin ardından tutuklandı.

18.10.2025
12:27
18.10.2025
12:29

- çevre yolunda 3 Ekim’de Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan kazaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cuma namazına gitmek için yola çıkan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nde görevli kimya öğretmeni Mevlüt Külcü (40) idaresindeki otomobil caddede kırmızı ışıkta beklediği sırada, süratli bir şekilde gelen İsmail A. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Külcü idaresindeki otomobil önce direğe sonra ağaca çarparak hurdaya döndü. Kazada 2 çocuk babası Mevlüt Külcü hayatını kaybetti.

Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücünün hızı belli oldu

Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta beklemesi, arkadan son sürat gelen otomobilin Mevlüt öğretmenin aracına çarparak sürüklemesi yer alıyor.

OTOMOBİL 229 KİLOMETRE HIZA ÇIKMIŞ

Mevlüt Külcü’nün hayatını kaybettiği kazaya neden olan sürücü İsmail A.'nın kullandığı otomobilin hızı ise 229 kilometre olarak hesaplandı. Aracın hiç fren izi olmaması nedeniyle Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından kamera kayıtlarına girdiği andan Mevlüt Külcü’nün bulunduğu araca çarptığı ana kadar olan mesafenin 207 metre olduğu belirlendi. İsmail A.’nın kullandığı otomobilin ise 207 metreyi 3,5 saniyede katettiği tespit edilirken, aracın hızının 229 kilometre olduğu hesaplandı.

Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücünün hızı belli oldu

"ARACIMIN 229 KİLOMETRE HIZA NASIL ÇIKTIĞINI BİLMİYORUM"

Tedavisi tamamlanan sürücü emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Sürücü İsmail A.’nın ilk ifadesinde, "Her zaman hız sınırlarına riayet ettim. Bu şekilde aracımla seyir halindeydim. Sonrasını hatırlamıyorum. Aracımın 229 kilometre hıza nasıl çıktığını da bilmiyorum. Bilmediğim bir sebepten kendimi kaybetmem nedeniyle kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Keşke ben vefat etseydim. Ayağımı frene bile atmamışım, 'Hiç fren izi bile yok' dediler. Ben kendimi kaybetmişim. Böyle bir olaya bilinçli olarak sebebiyet vermem mümkün değildir" dediği öğrenildi.

Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücünün hızı belli oldu

