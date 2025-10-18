Bingöl’de itfaiye personelinden kediyi kurtarmak için kalp masajı

Edinilen bilgilere göre, olay, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde meydana geldi. Yol üzerinde seyreden bir araç, istasyon önünden geçerken bir kediye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kedi, bir süre can havliyle kaçmaya çalıştıktan sonra yol kenarına yığıldı. Durumu fark eden nöbetteki itfaiye personeli Muhammet Bozkurt, hemen kediye müdahale ederek kalp masajı yaptı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen kedi kurtarılamadı.



Olayla ilgili konuşan Bozkurt, "Yol üzerinde aracın kediye çarpması sonucu kediye müdahalede bulundum. Kedi ilk önce can havliyle kaçmaya çalıştı, sonra yol kenarında düştü. Ardından cansız bir duruma geldi. Dakikalarca kalp masajında bulundum ama maalesef hayata döndüremedim. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm, elimizden gelen buydu" dedi.