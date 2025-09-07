Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TOBB’dan eğitime büyük katkı: 45 yeni okul açılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başlattıkları projenin detaylarını paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle başlattıkları "154 İlçeye 154 Okul" projesi kapsamında bu yıl 45 yeni okulu öğrencilerle buluşturacaklarını bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOBB’dan eğitime büyük katkı: 45 yeni okul açılıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 11:05

Odalar ve Borsalar Birliği () Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işbirliğiyle başlattıkları "154 İlçeye 154 Okul" projesi kapsamında bu yıl 45 yeni okulu öğrencilerle buluşturacaklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle başlattıkları projeye ilişkin açıklama yaptı.

TOBB’dan eğitime büyük katkı: 45 yeni okul açılıyor

TOBB olarak, 81 ili tesisiyle donattıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, "154 İlçeye 154 Okul" projesi kapsamında da bu yıl 45 yeni okulu, öğrencilerle buluşturacaklarını belirtti. Geçen yıl 43 okul açtıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 10 okulun inşaatının sürdüğünü, 56 okulun ise projelendirme aşamasında olduğunu kaydetti. Bugüne kadar 241 eğitim tesisini tamamladıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

TOBB’dan eğitime büyük katkı: 45 yeni okul açılıyor

"Ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Heyecanlıyız, 45 yeni okulumuz açılıyor, gururluyuz. 241 eğitim tesisimizde, ders zili çalıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun. Evlatlarımıza başarılar diliyorum. Tüm okullar tamamlandığında, 307 eğitim tesisini ülkemize ve çocuklarımıza armağan etmiş olacağız. Çabamız ülkemizin yarınları, çocuklarımızın geleceği için."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Bolat açıkladı! Esnafa 93,8 milyar TL’lik can suyu: Kredi şartları kolaylaştı
Gram altın için 5.000 TL kapısı açıldı: İslam Memiş kazanmanın yolunu açıkladı
ETİKETLER
#Eğitim
#Türkiye
#milli eğitim bakanlığı
#tobb
#proje
#Okul Kantin
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.