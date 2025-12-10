BEDAŞ İstanbulluları uyardı! 10 Aralık’ta 23 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak: İşte elektriklerin geleceği saatler

BEDAŞ, resmi sitesinde yaptığı açıklama ile milyonlarca İstanbulluya seslendi. 10 Aralık Çarşamba günü 23 ilçede gerçekleşecek elektrik kesintisi için halkı uyardı. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiler, günün farklı saatlerinde gerçekleşecek. İşte 10 Aralık İstanbul elektrik kesintilerine dair tüm ayrıntılar…