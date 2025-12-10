BEDAŞ İstanbulluları uyardı! 10 Aralık’ta 23 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak: İşte elektriklerin geleceği saatler

Kategoriler
İstanbul
BEDAŞ, resmi sitesinde yaptığı açıklama ile milyonlarca İstanbulluya seslendi. 10 Aralık Çarşamba günü 23 ilçede gerçekleşecek elektrik kesintisi için halkı uyardı. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiler, günün farklı saatlerinde gerçekleşecek. İşte 10 Aralık İstanbul elektrik kesintilerine dair tüm ayrıntılar…
10 Aralık Çarşamba günü İstanbul’da Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ve Avcılar ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Genellikle sabah saat 09.00 sularında başlayan kesintiler kimi bölgelerde akşam saat 17.00’ye kadar devam edecek.
İstanbul planlı elektrik kesintileri kapsamında gerçekleşecek tüm kesintiler BEDAŞ’ın resmi internet sitesinin yanı sıra, BEDAŞ mobil uygulamasından ve 186 numaralı telefon numarasından öğrenilebilecek. Bununla birlikte anlık arızalar da yine BEDAŞ’a ihbar edilerek enerji akışının devam etmesi sağlanabilecek. İşte 10 Aralık İstanbul elektrik kesintilerinin ayrıntıları…