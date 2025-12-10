Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem tutuklandı mı? Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Tut'un ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem tutuklandı mı sorusu gündeme geldi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM TUTUKLANDI MI?

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Gülten ve Ulu'nun işlemlerinin ardından Yalova Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bir süredir teknik takip altında tutuldukları öne sürülen Ülkem ve Ulu'nun, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine gözaltı kararı verildi.

TUĞYAN ÜLKEM KİMDİR?

Tuğyan Ülkem, 1998 yılında Dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 27 yaşında olan Tuğyan Ülkem, İstanbul'da doğup büyümüştür. Babası 90'lı yıllarda müzik yapımcılığı yapmakta olan Gürol Gülter olan Tuğyan Ülkem'in bir erkek kardeşi bulunmaktadır.