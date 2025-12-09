Ölümden kıl payı kurtuldular! Facia anları saniye saniye görüntülendi

Kolombiya'da, Antioquia bölgesinin Dabeiba kentinde büyük bir heyelan tehlikesi atlatıldı. Yolda seyir halinde olan motosiklet sürücüleri ve bölgede bulunan birkaç kişi, yamaçtan kopan devasa kaya parçalarının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen dehşet anları, faciadan birkaç saniye önce yaşananları gözler önüne serdi: yolda duran kişilerin, yamaçtan gelen sesleri fark ederek hızla bulundukları noktadan uzaklaştıkları ve hemen ardından dev kaya kütlesinin yola düştüğü görüldü.