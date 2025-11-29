Gıda ve İlaç Dairesi'nin iç yazışması ifşa oldu: En az 10 çocuk Covid-19 aşısı yüzünden ölmüş olabilir!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin bir iç notu ifşa oldu. Notta en az 10 çocuğun Covid-19 aşıları nedeniyle ölmüş olabileceği yazılıydı. Sebep olarak ise kalp kası iltihabı olarak bilinen miyokardit sebep gösterildi.

New York Times'ın haberine göre, FDA’nın yeni değerlendirmesinin sonuçları henüz hakemli bir tıp dergisinde yayımlanmadı. CDC'nin aşı komitesinin haftaya konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

'DERİN BİR KEŞİF'

FDA’nın hazırladığı notta ise çocukların yaşları, sağlık geçmişleri ve hangi aşı üreticilerinin söz konusu olduğu belirtilmedi. Notu kaleme alan FDA’nın baş tıbbi ve bilimsel yetkilisi Vinay Prasad, bulguları “derin bir keşif” olarak nitelendirdi. Ayrıca tüm alt gruplar için rastgele çalışmaların zorunlu hale getirileceği daha sıkı bir denetim süreci planladığını ifade etti.

COVID-19 AŞILARI İÇİN DEĞİŞİME GİDİLMİŞTİ

Onkoloji alanında uzman bir isim ve ABD’de COVID aşıları ile maske zorunluluklarına yönelik sert eleştirileriyle tanınıyor. Eylül ayında FDA’nın baş tıbbi ve bilimsel yetkilisi olarak görevine geri dönmüş ve kurumun üst düzey yöneticilerine ortaya çıkan bilimsel ve tıbbi gelişmeler konusunda danışmanlık yapmaya başlamıştı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. da Covid-19 aşılarına dair değişime gitmişti. Aşıları 65 yaş üstü kişiler ile risk grubundakilerle sınırlamıştı. Uzun yıllardır aşı karşıtı söylemleriyle bilinen Kennedy, göreve gelmeden önce aşıları otizme bağlayan açıklamalarda bulunmuştu. Yeni göreviyle birlikte ülkenin bağışıklık politikalarını yeniden şekillendirmeye çalışıyor.

BIDEN YÖNETİMİ AŞILARI SAVUNMUŞTU

Ayrıca pandeminin ilk döneminde Trump yönetimi ve sonrasında Biden yönetimi aşıları hayat kurtaran bir araç olarak güçlü şekilde savunmuştu.

Sağlık Bakanlığı ile FDA’yı bünyesinde barındıran Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mesai saatleri dışında gelen yorum talebine yanıt vermedi.