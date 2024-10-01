Habertürk'te Ela Rümeysa Cebeci'nin yerine Mesut Yar bulunuyor

01 Ekim 2024 11:00 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:20

Habertürk ekranlarında yayınlanan Gün Başlıyor programını Ela Rümeysa Cebeci sunuyordu. Bir süredir ekranlarda yer almaması üzerine seyirciler Habertürk'ten ayrıldı mı, neden yok merak ediyordu.

Ela Rümeysa Cebeci'nin sunduğu Gün Başlıyor programını bir süredir Mesut Yar sunuyor. Başarılı sunucu birçok programda sunuculuk yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ise seyircileri sevindirdi. "Sabah sizleri görmek çok güzel" , "Güne sizinle başlamayı özlemişiz" gibi yorumlar geldi.

ELA RÜMEYSE CEBECİ HABERTÜRK'TEN AYRILDI MI?

Ela Rümeysa Cebeci ile Gün Başlıyor programında Cebeci'nin 23 Eylül gününden itibaren ekranlarda yer almaması izleyicinin dikkatini çekti. Başarılı sunucudan henüz bir açıklama gelmezken bir süredir programın sunuculuğunu Mesut Yar yapıyor.

Mesut Yar, Instagram hesabı üzerinden geçtiğimiz günlerde Mesut Yar ile Gün Başlıyor programının hafta içi her sabah 07.00'de başlayacağını duyurmuştu.

Paylaşımında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Yaz bitti! Sezon başlıyor. Pazartesi sabahından itibaren, müzmin sabahcı sevgili Sülalem ile buluşuyoruz…

Eksilmeyip çoğalmak ve yeniden çığ gibi büyümek dileğiyle…

Mesut Yar İle Gün Başlıyor hafta içi her sabah 07.00- 10.00 arasında canlı yayında."

Mesut Yar, sosyal medya hesaplarında "07.00’dan 10.00’a kadar canlı yayında gülüşmek dileğiyle." notu ile her sabah 07.00'de ekranlara geleceğini duyuruyor.

ELA RÜMEYSA CEBECİ NEDEN YOK?

Gün Başlıyor programında sunuculuk yapan Cebeci 23 Eylül'den beri programda yer almıyor. 5 hafta önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altına "neden yoksunuz?" yorumuna ise "Yıllık izindeyim" cevabını vermişti.

Mesut Yar ile Gün Başlıyor programını bir süredir Mesut Yar sunuyor.

Cebesi, Instagram hesabında profiline "Hafta sonu sabah Burası Hafta Sonu 08.00 - 11.00" notunu ekledi.