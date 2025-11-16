Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Bilim insanlarından kritik keşif! Mikerinos Piramidi'nde gizli boşluklar bulundu

Mısır'daki Mikerinos Piramidi'nin doğu cephesinde, modern tarama teknolojileriyle hava dolu iki anomali tespit edildi. Bu anomaliler, piramidin ikinci bir girişi olabileceği yönündeki hipotezleri güçlendirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bilim insanlarından kritik keşif! Mikerinos Piramidi'nde gizli boşluklar bulundu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 11:38

’da yer alan Gize Platosu’ndaki Mikerinos Piramidi’nde, 4 bin 500 yıl sonra yeni bir yapısal ipucuna ulaşıldı. Modern tarama teknolojilerini kullanan bilim insanları, piramidin doğu cephesinin ardında hava dolu iki anomali tespit ederek yapının ikinci bir giriş barındırabileceğine dikkat çekti.

MÖ 2510 civarında inşa edilen ve Gize’nin üç büyük piramidinin en küçüğü olan Mikerinos, bugüne dek yalnızca kuzey girişinden araştırılabiliyordu.

Ancak Münih Teknik Üniversitesi’nden Prof. Christian Grosse liderliğindeki ekip, radar, ultrason ve elektriksel direnç tomografisi kullanarak doğu cephesindeki bir bölümde olağan dışı bir düzen saptadı.

Bilim insanlarından kritik keşif! Mikerinos Piramidi'nde gizli boşluklar bulundu

POTANSİYEL BİR HAT OLABİLİR

Yaklaşık dört metre yüksekliğe ve altı metre genişliğe sahip dikdörtgen bölümdeki granit blokların pürüzsüzlüğü, yalnızca ana girişte görülen işçilikle benzerlik taşıyor.

Bu detay, bağımsız araştırmacı Stijn van den Hoven’in 2019’da öne sürdüğü 'ikinci giriş' hipotezini güçlendirdi. Taramalarda, taş blokların ardında iki farklı boyutta hava dolu boşluk belirlendi.

İlk boşluk 1,4 metre derinlikte, ikinci ise 1,13 metre derinlikte bulunurken her iki boşluk da yeni bir geçide veya daha önce keşfedilmemiş bir yapıya açılan potansiyel bir hat olarak değerlendiriliyor.

Bilim insanlarından kritik keşif! Mikerinos Piramidi'nde gizli boşluklar bulundu

KRİTİK BİR KEŞİF

Bugün turistler yalnızca kuzeydeki ana girişten piramide girebiliyor. Ancak doğu cephesinde olası ikinci bir açılımın varlığı, Mikerinos'un henüz gün yüzüne çıkmamış oda ve koridorlar barındırabileceği ihtimalini ortaya koyuyor.

NDT & E International dergisinde yayımlanan çalışma, piramidin doğu cephesinde ilk kez böyle bir anomalinin saptanması nedeniyle tarihsel açıdan kritik bir olarak görülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mısır piramitlerinde kullanılan tarihin en eski rengi! 5000 yıl önce kaybolmuştu yeniden üretildi
3000 yıllık kayıp antik Maya şehri bulundu! Ormanın içinde gizlenmiş büyük piramit
ETİKETLER
#mısır
#arkeoloji
#keşif
#tarih
#gizem
#Piramidi
#Mikerinos
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.