Çanakkale kazası sonrasında çalışmalar başladı! Otobüs vinçle kaldırılıp tıra yüklendi

Çanakkale-Ezine Karayolu’nda, Truva Turizm’e ait yolcu otobüsü, tomruk yüklü kamyon ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saat 13.00 sıralarında bir benzin istasyonu yakınlarında meydana gelen kaza sonrası Çanakkale-Ezine Karayolu trafiğe kapandı. Kurtarma ekipleri, şarampole düşen otobüs enkazını vinçle kaldırarak tıra yükledi ve yedi emin deposuna çekti. Ekipler, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını sürdürerek yolu yeniden trafiğe açmak için yoğun çaba harcıyor.

Çanakkale'de Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon ve bir de otomobilin karıştığı kaza sonrasında ekipler Çanakkale Ezine Karayolunun kapanan bölümünün açılması için çalışmalar başlatıldı. Otobüs enkazı bölgede getirilen vinç ile tıra yüklenerek kaldırıldı.



Kaza saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine Karayolundaki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi. Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi de yaralandı.



Kurtarma çalışmaları sonrasında kaza yapan yolcu otobüsü bölgeye getirilen vinç ile düştüğü şarampolden kaldırılarak getirilen tıra yüklendi. Yolcu otobüsü daha sonra bölgede bulunan yedi emin deposuna çekildi.

Ekipler yoldan enkazların kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılması için temizlik çalışmalarına başladı.