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 | Berkay Alptekin

Parlamentoda Haka dansı pahalıya patladı! Milletvekillerine tarihte görülmemiş ceza

Yeni Zelanda Parlamentosu, yerli haklarını savunan Te Pati Maori Partisi üyeleri Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, Rawiri Waititi ve Debbie Ngarewa-Packer’ın protesto amaçlı yaptığı Haka dansı nedeniyle görevlerini geçici olarak askıya aldı. Milletvekillerinin protesto sebepleri ise parlamentoda geçtiğimiz yıl yerli Maori halkının liderleri ile İngilizler arasında yapılan kuruluş antlaşmasının yeniden yorumlanmasını içeren tartışmalı yasa tasarısının yapılmaması olarak belirtildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 15:42

Yeni Zelanda parlamentosunda yerli haklarını savunan muhalefetteki Te Pati Maori Partisi Milletvekili Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, Rawiri Waititi ve Debbie Ngarewa-Packer, İngilizler ile yerli Maoriler arasındaki 184 yıllık antlaşmanın yeniden yorumlamasını içeren yasa tasarısını geçtiğimiz yıl Haka dansı yaparak protesto etmişti. Yeni Zelanda parlamentosu, bugün aldığı karar ile Haka dansı yaparak protestoya katılan Maipi-Clarke, Rawiri Waititi ve Debbie Ngarewa-Packer’ın görevlerini geçici olarak askıya aldı.

Maipi-Clarke ise 1 haftalık uzaklaştırma alırken, partinin Eş Başkanları Rawiri Waititi ve Debbie Ngarewa-Packer 3 haftalığına uzaklaştırıldı.

Parlamentoda Haka dansı pahalıya patladı! Milletvekillerine tarihte görülmemiş ceza

"BİZİM SESİMİZ BU MECLİS İÇİN ÇOK MU YÜKSEK?"

Milletvekili Maipi-Clarke, dün mecliste verilecek cezaların görüşüldüğü esnada duygusal bir konuşma yaptı. "Bizim sesimiz bu meclis için çok mu yüksek? Bu yüzden mi cezalandırılıyoruz" diyen milletvekili gözyaşlarına hakim olmaya çalışırken, "Asla susturulmayacağız, asla kaybolmayacağız" ifadelerini kullandı.
Yasa tasarısını sunan iktidardaki merkez-sağ koalisyonundaki ACT Yeni Zelanda Partisi, İngiliz Kraliyeti ile Maori yerlileri arasında 1840 yılında imzalanan Waitangi Antlaşması’nın ırksal bölünmeye yol açtığını belirtmişti. Önerilen yasa tasarısı ilk kez geçtiğimiz yıl kasım ayında duyurulduğunda ülke genelinde büyük bir öfkeye yol açmış ve 40 binden fazla kişinin parlamento binası önünde protesto gösterisi yapmasına neden olmuştu.

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