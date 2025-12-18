Menü Kapat
12°
 Sumru Tarhan

Bu akşam maç var mı 18 Aralık? Bugün hangi maçlar var belli oldu

Süper Lig, Türkiye Kupası, La Liga, Premier Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler bu akşam hangi maçlar var merak edildi. 18 Aralık Perşembe günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı belli oldu. Türkiye Kupası'nda bugün Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Bu akşam maç var mı 18 Aralık? Bugün hangi maçlar var belli oldu
Futbolseverlerin yakından takip ettiği , ve diğer liglerde şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Nefes kesen karşılaşmaların hangi kanalda yayınlandığı da netleşti.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 18 ARALIK?

Ziraat Türkiye Kupası

Gençlerbirliği - Bodrumspor | 17:30 | A Spor
Galatasaray - Rams Başakşehir | 20:30 | ATV

Azerbaycan Premier Ligi

Sabah Bakü - Karabağ | 18:30 | CBC Sport

İtalya Süper Kupa (Yarı Final)

Napoli - Milan | 22:00 | TRT Spor

Bu akşam maç var mı 18 Aralık? Bugün hangi maçlar var belli oldu

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA

Crystal Palace - KuPS | 23:00 | tabii Spor 2
FC Lausanne - Fiorentina | 23:00 | tabii Spor
Mainz - Samsunspor | 23:00 | TRT 1
Shakhtar Donetsk - Rijeka | 23:00 | tabii Spor 4
Sparta Prag - Aberdeen | 23:00 | tabii Spor 3
Strasbourg - Breidablik | 23:00 | tabii Spor 1
Rayo Vallecano - FC Drita | 23:00 | tabii Spor 5

Bu akşam maç var mı 18 Aralık? Bugün hangi maçlar var belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi (Konferans Yayın)

AEK - Uni. Craiova | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6
AEK Larnaca - Shkendija | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6
AZ Alkmaar - Jagiellonia | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6
NK Celje - Shelbourne | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6
Dinamo Kiev - Noah | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6
Legia Varşova - Lincoln City | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6
Omonia - Rakow Czestochowa | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6
Shamrock Rovers - Hamrun | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6
Sigma Olomouc - Lech Poznan | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6
Slovan Bratislava - Hacken | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6
Zrinjski - Rapid Wien | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6

