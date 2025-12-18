Bu akşam maç var mı 18 Aralık? Bugün hangi maçlar var belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig, Türkiye Kupası ve diğer liglerde şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Nefes kesen karşılaşmaların hangi kanalda yayınlandığı da netleşti.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 18 ARALIK?

Ziraat Türkiye Kupası

Gençlerbirliği - Bodrumspor | 17:30 | A Spor

Galatasaray - Rams Başakşehir | 20:30 | ATV

Azerbaycan Premier Ligi

Sabah Bakü - Karabağ | 18:30 | CBC Sport

İtalya Süper Kupa (Yarı Final)

Napoli - Milan | 22:00 | TRT Spor

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Crystal Palace - KuPS | 23:00 | tabii Spor 2

FC Lausanne - Fiorentina | 23:00 | tabii Spor

Mainz - Samsunspor | 23:00 | TRT 1

Shakhtar Donetsk - Rijeka | 23:00 | tabii Spor 4

Sparta Prag - Aberdeen | 23:00 | tabii Spor 3

Strasbourg - Breidablik | 23:00 | tabii Spor 1

Rayo Vallecano - FC Drita | 23:00 | tabii Spor 5

UEFA Avrupa Konferans Ligi (Konferans Yayın)

AEK - Uni. Craiova | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6

AEK Larnaca - Shkendija | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6

AZ Alkmaar - Jagiellonia | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6

NK Celje - Shelbourne | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6

Dinamo Kiev - Noah | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6

Legia Varşova - Lincoln City | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6

Omonia - Rakow Czestochowa | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6

Shamrock Rovers - Hamrun | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6

Sigma Olomouc - Lech Poznan | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6

Slovan Bratislava - Hacken | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6

Zrinjski - Rapid Wien | 23:00 | TRT Spor / tabii Spor 6