Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçları kapsamında Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmayı TFF tarafından açıklanan bilgilere göre hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik karşılaşmada sarı-kırmızılıların ilk 11'inin kilit isimlerinden 4 futbolcu yer almayacak. Taraftarlar tarafından Osimhen, Singo, Lemina, Jakobs Galatasaray - Başakşehir maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

OSİMHEN GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Nijeryalı santraforu Victor Osimhen, 2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için ülkesine gitti. Victor Osimhen milli takım kampında yer aldığı için Galatasaray - Başakşehir maçında yer almayacak. Victor Osimhen'in Nijerya'nın turnuvadaki başarısına göre geri dönüş tarihi değişiklik gösterecek. En erken ise Nijeryalı yıldızın 31 Aralık 2025 tarihinde Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.

SİNGO GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Wilfried Singo, Galatasaray'ın Süper Lig kapsamında oynadığı Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sol arka adale grubunda 2 tip C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisi devam ediyor. Fildişili futbolcu sakatlığı nedeniyle Galatasaray - Başakşehir maçında oynamayacak.

JAKOBS GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Osimhen'in yanı sıra Ismail Jakobs'da 2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için milli takım kampına gitti. Senegalli futbolcu milli takım kampında olduğu için Galatasaray - Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

LEMİNA GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'da 2025 Afrika Ulsular Kupası nedeniyle ülkesine giden bir diğer futbolcu ise Mario Lemina oldu. Gabonlu yıldız futbolcu milli takım kampında yer aldığı için Galatasaray - Başakşehir maçında yer almayacak.