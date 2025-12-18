Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Osimhen, Singo, Lemina, Jakobs Galatasaray Başakşehir maçında neden yok, oynamıyor?

Ziraat Türkiye Kupası'nın A Grubu 1. hafta maçları kapsamında bugün Galatasaray ile Başakşehir RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmada Osimhen, Singo, Lemina ve Jakobs yer almayacak. Taraftarlar tarafından Osimhen, Singo, Lemina ve Jakobs neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor. Galatasaray - Başakşehir maçında eksik, sakat ve cezalı olan oyuncular belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Osimhen, Singo, Lemina, Jakobs Galatasaray Başakşehir maçında neden yok, oynamıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 16:45

bugün A Grubu 1. hafta maçları kapsamında 'i ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmayı TFF tarafından açıklanan bilgilere göre hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik karşılaşmada sarı-kırmızılıların ilk 11'inin kilit isimlerinden 4 futbolcu yer almayacak. Taraftarlar tarafından Osimhen, Singo, Lemina, Jakobs Galatasaray - Başakşehir maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Osimhen, Singo, Lemina, Jakobs Galatasaray Başakşehir maçında neden yok, oynamıyor?

OSİMHEN GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Nijeryalı santraforu , 2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için ülkesine gitti. Victor Osimhen milli takım kampında yer aldığı için Galatasaray - Başakşehir maçında yer almayacak. Victor Osimhen'in Nijerya'nın turnuvadaki başarısına göre geri dönüş tarihi değişiklik gösterecek. En erken ise Nijeryalı yıldızın 31 Aralık 2025 tarihinde Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.

Osimhen, Singo, Lemina, Jakobs Galatasaray Başakşehir maçında neden yok, oynamıyor?

SİNGO GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Wilfried Singo, Galatasaray'ın Süper Lig kapsamında oynadığı Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sol arka adale grubunda 2 tip C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisi devam ediyor. Fildişili futbolcu sakatlığı nedeniyle Galatasaray - Başakşehir maçında oynamayacak.

Osimhen, Singo, Lemina, Jakobs Galatasaray Başakşehir maçında neden yok, oynamıyor?

JAKOBS GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Osimhen'in yanı sıra Ismail Jakobs'da 2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için milli takım kampına gitti. Senegalli futbolcu milli takım kampında olduğu için Galatasaray - Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Osimhen, Singo, Lemina, Jakobs Galatasaray Başakşehir maçında neden yok, oynamıyor?

LEMİNA GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'da 2025 Afrika Ulsular Kupası nedeniyle ülkesine giden bir diğer futbolcu ise Mario Lemina oldu. Gabonlu yıldız futbolcu milli takım kampında yer aldığı için Galatasaray - Başakşehir maçında yer almayacak.

ETİKETLER
#galatasaray
#başakşehir
#ziraat türkiye kupası
#victor osimhen
#Lig Maçı
#Ismail Jakobs
#Wilfried Singo
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.