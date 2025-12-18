Kategoriler
Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçları kapsamında Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmayı TFF tarafından açıklanan bilgilere göre hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik karşılaşmada sarı-kırmızılıların ilk 11'inin kilit isimlerinden 4 futbolcu yer almayacak. Taraftarlar tarafından Osimhen, Singo, Lemina, Jakobs Galatasaray - Başakşehir maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Nijeryalı santraforu Victor Osimhen, 2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için ülkesine gitti. Victor Osimhen milli takım kampında yer aldığı için Galatasaray - Başakşehir maçında yer almayacak. Victor Osimhen'in Nijerya'nın turnuvadaki başarısına göre geri dönüş tarihi değişiklik gösterecek. En erken ise Nijeryalı yıldızın 31 Aralık 2025 tarihinde Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.
Wilfried Singo, Galatasaray'ın Süper Lig kapsamında oynadığı Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sol arka adale grubunda 2 tip C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisi devam ediyor. Fildişili futbolcu sakatlığı nedeniyle Galatasaray - Başakşehir maçında oynamayacak.
Osimhen'in yanı sıra Ismail Jakobs'da 2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için milli takım kampına gitti. Senegalli futbolcu milli takım kampında olduğu için Galatasaray - Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'da 2025 Afrika Ulsular Kupası nedeniyle ülkesine giden bir diğer futbolcu ise Mario Lemina oldu. Gabonlu yıldız futbolcu milli takım kampında yer aldığı için Galatasaray - Başakşehir maçında yer almayacak.