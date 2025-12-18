Ayakkabı kutusu polisleri harekete geçirdi! Bomba imha ekibi uzaktan patlattı

Sivas’ta Sularbaşı Mahallesi’nde çöp kutusunun üzerine bırakılan ayakkabı kutusu vatandaşları panikletti. Polis ekipleri ihbar sonrası olay yerine geldi.

ŞERİT ÇEKTİLER

Olay yerine ulaşan polisler, alanı şerit çekerek kapattı. Trafiğe de kapatılan alana bomba imha uzmanı sevk edildi. Kutu üzerinde bir süre inceleme yapan bomba imha uzmanı, kutuyu kontrollü bir şekilde uzaktan fünye ile patlattı. Bir süre paniğe neden olan ayakkabı kutusu boş çıktı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından alan, yaya ve araç trafiğine açıldı.