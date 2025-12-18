Sony PS6’yı bekleyen büyük tehlike!

SATIŞ RAKAMLARI GERÇEĞİ SÖYLÜYOR

Teknik vaatler tartışmalı olsa da satışlar net konuşuyor. Kasım 2025 itibarıyla PS5, dünya genelinde 84 milyon adedin üzerine çıktı. Xbox Series X ve S modelleri ise aynı dönemde yaklaşık 30 milyon civarında kaldı.

Bu fark, Microsoft’un son yıllarda izlediği stratejiyle de yakından ilgili. Xbox’ı “oyunların Netflix’i” haline getirme hedefi, Game Pass odağı, Activision Blizzard’ın 68,7 milyar dolara satın alınması ve donanım fiyatlarına üst üste gelen zamlar, konsol tarafında ciddi bir ivme kaybına yol açtı. Sony ise daha temkinli ama daha oyuncu odaklı bir yol izledi.