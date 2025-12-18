Suudi Arabistan'da kar mı yağdı, nereye? Arap ülkelerinde olumsuz hava koşulları

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan'da sıcaklıkların düşmesinin ardından kar yağışı ihtimali bulunuyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KAR MI YAĞDI?

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren Tebuk ve Hail bölgelerinde kar yağışı ihtimalinin izlendiğini, sıcaklıkların donma noktasının altına düşebileceği öğrenildi. Bugün ve yarın ülkenin çeşitli bölgelerinde toz ve kum taşıyan kuvvetli rüzgarlar ile dalga yüksekliği iki metreyi aşan deniz koşullarının görülebileceği uyarısı yapıldı. Kar yağışı sonrası ise Suudi Arabistan'ın beyaza bürünmesi ise sosyal medyada kısa sürede gündeme geldi.



SUUDİ ARABİSTAN HAVA DURUMU 18 ARALIK

Cum 19 | Güneşli | 20° / 7° | %3

Cmt 20 | Güneşli | 22° / 8° | %1

Paz 21 | Parçalı Bulutlu | 25° / 10° | %0

Pzt 22 | Güneşli | 28° / 13° | %0

Sal 23 | Çoğunlukla Güneşli | 28° / 16° | %0

Çar 24 | Parçalı Bulutlu | 28° / 16° | %2

Per 25 | Çoğunlukla Güneşli | 28° / 15° | %2

Cum 26 | Güneşli | 27° / 14° | %1

Cmt 27 | Güneşli | 27° / 13° | %1

Paz 28 | Güneşli | 27° / 13° | %1

Pzt 29 | Güneşli | 27° / 13° | %0

Sal 30 | Güneşli | 27° / 13° | %1

Çar 31 | Güneşli | 25° / 11° | %1

Per 01 | Güneşli | 25° / 11° | %1