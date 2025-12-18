Uzak şehir ekibine O Ses Yılbaşı için izin çıkmadı

O Ses Yılbaşı programına bu yıl Kızılcık Şerbeti oyuncusu Feyza Civelek ve Taşacak Bu Deniz oyuncuları Ava Yaman ile Burak Yörük katıldı. Uzak Şehir oyuncularının ise çekim takvimleri uymadığı için katılamayacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “O Ses Türkiye Yılbaşı”nın yeni bölümünde usta aktör Cihan Ünal, Rabia Soytürk, Feyza Civelek, Burak Yörük ve Ava Yaman gibi ünlü isimler yer alıyor. Uzak Şehir dizisinden Atakan Özkaya, Dilin Döğer ve Ferit Kaya’nın yarışmaya katılmasına da yapım ekibi çekim takvimi uymadığı için izin vermedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının yarışmacıları tek tek belli oluyor. Pazartesi provası yapılacak olan yarışmanın çekimleri Maltepe’de yapılacak. Yarışmacılar arasına ünlü oyuncu Pelin Akil de katıldı. İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü Akil, oyunculuğun yanı sıra müzik çalışmalarına ağırlık vereceğini belirtmişti.