Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Uzak şehir ekibine O Ses Yılbaşı için izin çıkmadı

Son olarak Taşacak Bu Deniz oyuncuları Ava Yaman ve Burak Yörük'ün O Ses Yılbaşı programına katılacağı ortaya çıkmış ve Uzak şehir ekibinin yer alıp almayacağı da merak konusu olmuştu. Son edinilen bilgiye göre; Çekim takvimleri uymayan Uzak Şehir ekibi O Ses Türkiye ekibine katılmayacak.

Uzak şehir ekibine O Ses Yılbaşı için izin çıkmadı
O Ses Yılbaşı programına bu yıl Kızılcık Şerbeti oyuncusu ve Taşacak Bu Deniz oyuncuları Ava Yaman ile Burak Yörük katıldı. Uzak Şehir oyuncularının ise çekim takvimleri uymadığı için katılamayacak.

UZAK ŞEHİR EKİBİ O SES YILBAŞI PROGRAMINA KATILAMAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “ Yılbaşı”nın yeni bölümünde usta aktör Cihan Ünal, Rabia Soytürk, Feyza Civelek, Burak Yörük ve Ava Yaman gibi ünlü isimler yer alıyor. Uzak Şehir dizisinden Atakan Özkaya, Dilin Döğer ve Ferit Kaya’nın yarışmaya katılmasına da yapım ekibi çekim takvimi uymadığı için izin vermedi.

Uzak şehir ekibine O Ses Yılbaşı için izin çıkmadı

PELİN AKİL O SES YILBAŞI PROGRAMINDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının yarışmacıları tek tek belli oluyor. Pazartesi provası yapılacak olan yarışmanın çekimleri Maltepe’de yapılacak. Yarışmacılar arasına ünlü oyuncu Pelin Akil de katıldı. İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü Akil, oyunculuğun yanı sıra müzik çalışmalarına ağırlık vereceğini belirtmişti.

Uzak şehir ekibine O Ses Yılbaşı için izin çıkmadı
