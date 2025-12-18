Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Vahim bir durum

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi yurtdışında sürekli olarak şikayet etmesini siyasi bir karakter niteleyen Çelik, "Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir" dedi.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Vahim bir durum
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, lideri 'in Brüksel'de yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

"BU DURUM BİR SİYASİ PARTİ VE SİYASETÇİ İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR SİCİLDİR"

Ömer Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel Brüksel’de kendilerinin kardeş parti kabul ettiği partilerin Cumhurbaşkanımızla güçlü diyalog içinde olmasını ve ’ye destek vermesini eleştirmiş. Sn Özgür Özel yurtdışında destek bulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Vahim bir durum

Sn Özgür Özel kendisiyle görüşmeyen Avrupa Konseyi Başkanı António Costa’ya da tepki göstermiş. Bu aslında ders çıkarması gereken bir durum. Yurtdışında her zirvede yabancı ülke liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek için yoğun bir talepte bulunmasını iyi değerlendirmesi ve anlaması gerekir.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Vahim bir durum

"YABANCI ÜLKELERDEKİ PARTİLERİN DESTEĞİNİ TALEP ETMESİ VAHİM BİR DURUMDUR"

Aynı konuşmada Özgür Özel Brüksel’deki toplantıya katılan partilere “’nin sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak, o Türkiye’de sosyal demokratlar mı iktidar olacak; yoksa kardeş partinizi bir otoritere ezdirecek, o otoriterin devam etmesine izin mi vereceksiniz?" diyerek hem gayrı meşru tanımlar yapmış hem de başka partileri Türkiye’nin iç siyasetine müdahil olmaya davet etmiş. Bu büyük bir savrulmadır. Defalarca meşru seçimlerde birinci olmuş Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük Avrupa’daki aşırı sağ partilerin diliyle konuşması ise gayrı meşrudur. Özgür Özel’in CHP’nin iktidar olması için yabancı ülkelerdeki partilerin desteğini talep etmesi vahim bir durumdur. Bu siyasi olarak kabul edilebilir olmadığı gibi, CHP tarihi açısından da ele alınmalıdır"

https://x.com/omerrcelik/status/2001606786713801158

DEM Parti heyetinin CHP'yi ziyaret edeceği tarih belli oldu
İYİ Parti'de deprem! İstifalarını yönetime bildirdiler
AK Parti 'Terörsüz Türkiye' raporunu tamamladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında olacak
#Türkiye
#chp
#ab
#özgür özel
#savunma
#Siyaseti
#Politika
