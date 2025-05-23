Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGBT ile mücadele mesajı: Sapkınlık faşizme dönüştü!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki doğurganlık hızının tarihteki en düşük seviyesine gerilediğinin altını çizen Erdoğan, bu durumu felaket olarak nitelendirdi. LGBT ile mücadele konusunda da net mesajlar veren Erdoğan, "LGBT ile mücadele insanlığı kurtarma mücadelesidir. Aileye savaş açan hiçbir zorbalığa "eyvallah" demeyeceğimizi özellikle ifade ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nda konuştu.

"AİLE TOPLUMU AYAKTA TUTAN ÇİMENTODUR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Aile en mukaddes varlığımızdır. Aile toplumu ayakta tutan çimentodur. Hayati bir konuyu ele alıyoruz. Aile toplumun temel taşıdır; yeri doldurulamaz. Aileye büyük önem veriyoruz.

"AİLEYİ SAVUNMA İNSANI SAVUNMAKTIR"

26 ülkeden ailede sorumlu bakanları geldiği bu forum aileye büyük önem verdiğimizin işaretidir. Küreselleşme aile kurumunu dönüştürüyor. Aileyi savunma insanı savunmaktır. Aileyi korumak toplumu yaşatmaktır. Aile büyütmek geleceği inşa etmektir. Dijitalleşme aile kurum üzerinde ciddi tahribatlara yol açıyor. Emperyalizm aileyi hedefe koyuyor. Aileden kopan birey özgür olamaz. İnsanlık organize kuşatma altında.

"LGBT SAPKINLIĞI FAŞİZME DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Bugün insanlık kendi varlığının en temel hakikatleriyle sınanıyor. İnsan fıtratı organize bir kuşatma altındadır. Adına özgürlük denilen ancak özünde insanın yaradılışına karşı inkar hareketi olan bu kuşatma, kadını da çocuğu da insan onurunu da tehdit ediyor.

"LGBT İLE MÜCADELE İNSANLIĞI KURTARMA MÜCADELESİDİR"

LGBT denilen sapkınlığın ne derece vahim boyutlara ulaştığını ibretle takip ediyoruz. Bu sapkınlık bugün farklı hiçbir sese tahammülü olmayan bir zorbalığa dönüştü. LGBT ile mücadele insanlığı kurtarma mücadelesidir. Aileye savaş açan hiçbir zorbalığa "eyvallah" demeyeceğimizi özellikle ifade ediyor.

"KÜRTAJIN ÖZÜNDE CİNAYET VARDIR"

Şunun da bilinmesini isterim; her ne kadar ülkemiz içinde muhalefet partileri ve kimi kadın örgütleri tarafından himaye ediliyor olsa da milli bünyemizi açıkça tehdit eden cinsiyetsizleştirme projeleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

"DOĞURGANLIK HIZIMIZIN 1,48'E GERİLEMESİ FELAKET"

Kürtajın özünde cinayet vardır. Doğurganlık hızımızın 1,48'e gerilemesi felaket. En az 3 çocuk için politikalar hayata geçecek. 28 Mayıs'ta doğum yardımı ödemesi yapılacak. Evlat sahibi olmayı özendireceğiz. 2026-2035 dönemini 'Aile On Yılı' ilan ediyoruz."