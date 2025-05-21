Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına Kıbrıs mesajı! 'Tam üyeliğini ümit ediyoruz'

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de “Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi”ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:



Dostuma nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın başarılarını diliyorum. İlk kez gözlemci ülkede gerçekleşmesi Macaristan'a verdiğimiz öncemin göstergesidir.

Macaristan'ın teşkilatımız ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerdeki rolüne büyük önem atfediyoruz. Macaristan'ın iş birliğimizin nişanesi olarak TÜRKSOY'a katılımını teşvik ettiğimizi belirtmek istiyorum.

Doğu ile Batı'yı buluşturuyoruz. Türk devletleri köklü bir mirasın taşıyıcılarıyız. Bugün parmakla gösterilecek bir seviyedeyiz. Elbette gidecek çok yol var. TDK olarak hedefimize muhakkak varacağız.

Kıbrıs Türklerinin hak mücadelesine omuz verilmeli. KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası eksik kalacaktır. Teşkilatımıza tam üyeliğini ümit ediyoruz.

GAZZE MESAJI

Gazze'de ve dünyanın pek çok noktasında yaşanan trajediler bizlere sınırlarımızın ötesini de düşünmemiz gerekiyor. Gazze'de sivil halk cehennemi yaşıyor. İsrail'in yayılmacılığı durdurulmalı.